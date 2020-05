Iată CUM poți să-ți amenajezi livingul în stil cottage!

Stilul cottage este popular pe coasta de est a Americii de Nord, iar termenul inseamna, in traducere libera, casa taraneasca, bordei sau chiar resedinta de vara, dar se poate referi si la modalitatile de decorare a caselor englezesti din mediul rural sau la stilul frantuzesc provincial. Amenajarea unei astfel de locuinte, insa, nu presupune folosirea unor piese de mobilier cu aspect neslefuit, care nu sunt calitative, ci ca ideale ar fi mai ales cele cu incarcatura traditionala, originale.

Daca vrei sa iti decorezi astfel livingul, atunci trebuie neaparat sa tii cont de cateva caracteristici, pentru a reusi sa transformi incaperea intr-una de poveste, cu mult farmec. Desigur, un living in stil cottage va fi unul placut, functional, simplu si armonios. De asemenea, trebuie sa fie usor de ingrijit si sa aiba acel aer traditional si rustic atat de apreciat.

Iata cateva sfaturi de care sa tii cont pentru amenajarea livingului in stil cottage!

Mobilierul folosit trebuie sa fie unul functional. Pot fi imbinate elemente vintage, clasice, chiar si unele specifice stilului Shabby Chic. Daca vrei piese deosebite, atunci ai putea sa cauti in mediul online ceea ce iti trebuie. Cu un simplu click aici, vei reusi sa descoperi produsele de care ai nevoie, in culoarea preferata, realizate din materiale de cea mai buna calitate;

Husele nu trebuie sa lipseasca de pe mobilier, asa ca ai putea folosi cuverturi frumos decorate, precum si alte textile cu modele deosebite si cu aspect vintage, cu mixuri de imprimeuri si texturi. Stilul cottage nu este complet fara print-urile florale, care pot fi utilizate fie pe tapet, pentru evidentierea peretilor, fie pe obiectele decorative, pentru un plus de culoare;

Materialele textile sunt perfecte pentru a crea o imagine spectaculoasa intregului living. Poti combina matasea cu bumbacul, accesoriza fotoliile si canapeaua cu pernute decorative si paturi groase sau utiliza imprimeuri pe lenjeriile de pat sau pe draperiile si perdelele pentru ferestre;

Culorile utilizate sunt si ele foarte importante. In general, se folosesc nuantele neutre, dar pot fi aplicate si celelalte, pentru a personaliza spatiul. Peretii pot fi vopsiti in alb sau crem, dar asta nu inseamna ca nu se poate opta la fel de bine si pentru un albastru sau chiar maro. Cele pastelate vor fi introduse in living prin intermediul obiectelor de decor, paleta cromatica specifica fiind cea apropiata de natura;

Corpul de iluminat ideal in acest caz este candelabrul. Ar fi bine sa fie unul spectaculos, elegant si sa fie completat cu cateva lampi cu abajur inflorat. Nu este deloc o greseala daca vei prefera sursele de iluminat moderne, pe langa cele clasice sau glam. Totusi, obiectele futuriste nu au ce cauta intr-un astfel de decor.

In concluzie, stilul cottage trebuie sa te invaluie in delicatete si prospetime. Livingul nu trebuie sa para amenajat haotic si nici sa fie foarte aglomerat cu diferite piese, ci sa fie confortabil, potrivit unei persoane pragmatice, care pune mare accent pe piesele si elementele de decor ce spun cate o poveste veche.

Sursa foto: shutterstock.com