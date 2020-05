Iată CUM iți poți proteja autoturismul de fenomenele meteo extreme!

Fenomenele meteo extreme provoaca intotdeauna pagube insemnate. In ultima vreme, in Romania, s-au inregistrat numeroase astfel de situatii, unele punand in pericol nu doar bunurile materiale, ci chiar si viata oamenilor. Cercetatorii au explicat ca frecventa lor va fi tot mai mare, iar pagubele uriase, mai ales pe fondul incalzirii globale, cauzata de intensificarea efectului de sera al atmosferei.

In Romania sunt aproximativ 10 tornade pe an, iar cea mai mare dintre ele a avut loc la Facaeni, in judetul Ialomita.Practic, aceasta a avut un efect devastator (peste 400 de case distruse, 14 persoane vatamate, 120 de ha de padure de salcami distruse).

In aceste conditii, este normal ca si conducatorii auto sa-si ia masurile de precautie necesare, pentru a reusi sa o protejeze de diverse riscuri la care poate fi expusa.

Iata cateva solutii pentru a-ti proteja masina!

● Incheierea unei polite CASCO reprezinta o solutie perfecta in acest sens, pentru ca va acoperi avariile partiale sau totale, furtul sau pierderea cheilor, vandalismul si pagubele produse de animalele salbatice, fenomenele atmosferice, calamitatile naturale, caderea diverselor corpuri pe masini si nu numai. Daca te intereseaza sa obtii o astfel de polita, atunci da un click aici si afla detalii despre asigurarea CASCO. Vei obtine o cotatie de pret pentru riscurile care te intereseaza. Sa stii ca #FiecareDetaliuConteaza! De exemplu, daca din cauza restrictiilor de circulatie, masina mai mult sta decat merge, polita CASCO de la Gothaer acopera inclusiv evenimentele care se pot intampla pe timpul stationarii! De ce sa risti? E important sa stii ca asigurarea este o investitie, nu o cheltuiala!

● O alta idee buna, pe care o poti pune in practica, daca ai cum, este construirea unui garaj care sa adaposteasca autovehiculul. Desi poate parea o investitie serioasa, totusi, acesta va reusi sa iti protejeze masina de multe lucruri, cum ar fi umiditate, zapada, crengi cazute ale copacilor, acoperisuri sau alte obiecte de mari dimensiuni, care sunt luate de vant si se pot prabusi peste autovehicul si nu numai.

● O alta solutie pentru a-ti proteja masina de urgiile naturii este chiar prelata auto de protectie exterioara. Aceasta metoda de protectie pastreaza caroseria cat mai curata si previne rugina, ba chiar salveaza exteriorul acesteia in cazul in care persoane rau intentionate o zgarie. Prelata se recomanda mai ales in sezonul cald, pentru ca iarna ingheata si e foarte greu de indepartat, dar vara poate pastra si racoare daca are protectie solara.

In concluzie, daca tii la masina ta ar trebui sa iei in considerare solutiile de mai sus.

sursa foto: shutterstock.com