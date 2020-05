Iată ce cadouri îi poți face unui copil de 10 ani de Sf. Constantin și Elena!

Pe data de 21 mai se serbeaza persoanele ce poarta numele de Constantin sau Elena, motiv pentru care trebuie sa te gandesti din timp la un cadou perfect, daca ai sarbatoriti in familie. Iar cand vine vorba de petrecere si de surprize, cei mici sunt cei mai rasfatati.

Prin urmare, daca ai o nepoata, pe care o cheama Elena sau un frate Constantin, care are doar 10 ani, trebuie sa gasesti un dar specific varstei. Este recomandat sa ai in vedere hobby-urile si personalitatea copilului, astfel incat cadoul sa i se potriveasca la perfectie.

Iata ce cadouri ii poti face unui copil pe data de 21 mai!

· Chitara

Daca nepoata ta Elena are ureche muzicala si adora sa-si petreaca timpul fredonand diverse piese, alege din varietatea de chitari clasice de aici. Cu un astfel de dar, o poti ajuta sa-si dezvolte pasiunea, sa-si canalizeze toata energia pentru a deveni o chitarista profesionista si sa-si petreaca timpul liber intr-un mod creativ. In cazul in care detine deja una, dar nu reuseste sa invete singura sa cante la ea, fa-i cadou un curs specializat in aceasta directie.

· Bicicleta

Copiii adora sa-si petreaca timpul afara, in aer liber, jucandu-se singuri sau alaturi de prieteni, motiv pentru care o bicicleta poate fi cadoul ideal. Ofera-i un model performant, cu ajutorul caruia sa poata parcurge kilometrii intregi. In acest fel, ii dai ocazia sa se mentina in forma, sa face sport, sa aiba o viata sanatoasa si sa stea cat mai mult timp in natura, asa cum ii place.

· Hamac

Cat de mult iubesc cei mici hamacele! Daca varul tau locuieste la casa si petrece foarte mult timp in curte, cu cainii sau cu prietenii, nu strica sa-i oferi de ziua de nume un hamac, pe care sa-l agate de cei mai zdraveni copaci din gradina. Bucuria va fi infinita, mai ales ca este un cadou neconventional, pe care il poti folosi si pentru relaxare.

· Storcator de fructe

Cei mici adora sucurile si le-ar bea cat e ziua de lunga. Daca iti doresti ca fratele tau sa renunte la cele din comert, care contin o multime de chimicale, ofera-i un storcator de fructe, cu ajutorul caruia sa bea doar fresh-uri naturale si extrem de gustoase. In acest fel, ii dai celui mic posibilitatea sa-si bea bautura preferata, dar intr-o varianta mult mai sanatoasa. Desigur, cu ajutorul parintilor, care il vor invata sa foloseasca aparatul!

· Bilet la concert

Nu doar adultii au trupe preferate, la ale caror concerte isi doresc sa mearga, ci si cei mici sunt fani inraiti ai unor cantareti. Daca un copil din familia ta este sarbatorit pe data de 21 mai si nu stii ce sa-i oferi cadou, te poti interesa cu privire la formatia lui preferata, pentru a achizitiona bilete la concertul acesteia. Bucuria va fi imensa si va astepta cu nerabdare evenimentul.



In cele din urma, este recomandat sa oferi doar ceea ce i se potriveste sarbatoritului, nu ceea ce iti place tie, deoarece, doar in acest fel, poti bucura copilul pe deplin.

Sursa foto: Unsplash.com