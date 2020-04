In aceasta perioada, sanatatea cetatenilor este prioritatea autoritatilor, iar igiena este practica de baza pentru fiecare persoana care incearca sa previna infectia cu noul coronavirus. Pentru a se asigura ca toata lumea respecta normele, toate posturile de radio si televiziune transmit mesaje de interes public, cu recomandari in acest sens. Ca urmare a acestei campanii de informare, masurile de preventie au devenit lege, iar distantarea sociala s-a transformat intr-un obicei care, chiar daca este neplacut, este esential pentru evitarea raspandirii virusului Covid-19. Iata 3 recomandari de care TREBUIE sa tii cont pentru sanatatea ta: Cu toate ca spalatul mainilor si distantarea sociala sunt elementele de baza in combaterea acestei epidemii, mai exista o serie de metode extrem de importante, pe care trebuie sa le pui in practica pentru a fi in siguranta si pentru a-ti proteja sanatatea. Spala hainele dupa ce vii de la cumparaturi Chiar daca deplasarile sunt interzise, legea permite cetatenilor sa-si paraseasca domiciliul in baza unei declaratii pe propria raspundere si din motive bine intemeiate. Unul dintre acestea este procurarea de alimente. Ca o masura de siguranta, hypermarketurile permit accesul unui numar limitat de oameni si impun o distanta prestabilita intre cei care asteapta sa intre. Cu toate acestea, tot exista riscul interactiunii fizice si a contaminarii. De aceea, este important ca, imediat dupa ce ajungi acasa, sa duci hainele cu care ai fost imbracat in cosul de rufe, pentru a fi spalate. Delimiteaza-le, pe cat posibil, pe cele pe care le folosesti in casa de cele cu care iesi. Consuma vitamina C Este foarte bine cunoscut faptul ca formele grave ale bolii apar in cazul persoanelor cu un sistem imunitar deficitar. Prin urmare, incearca sa consumi cat mai multe alimente bogate in vitamina C, in special fructe si legume. Acestea te vor proteja mai ales de afectiunile usoare, precum raceala. In acelasi timp, pot inlocui anumite alimente daunatoare si, astfel, vei putea adopta o dieta sanatoasa si vei evita luarea in greutate. De exemplu, atunci cand simti nevoia de ceva dulce, mananca o banana sau un mar. O alta sursa importanta de vitamina C este ceaiul care iti va asigura o hidratare corespunzatoare si reglarea sistemului digestiv. Spala vasele inainte si dupa masa Cand vine vorba despre consumul de alimente, nu este suficient doar sa fii atent la ce si cat mananci, ci si la igiena, care este esentiala. Din acest motiv, vasele trebuie spalate atat inainte, cat si dupa masa. Pentru a castiga timp, poti folosi masinile de spalat vase de la Ideall.ro. Astfel, iti vei usura munca si te vei asigura ca elimini orice risc pentru sanatate. Tinand cont de aceste recomandari, dar si de sfaturile autoritatilor, fa tot ceea ce este necesar pentru a nu-ti pune sanatatea in pericol si pentru a trece cu bine peste aceasta perioada. sursa foto: envato.com