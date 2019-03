Hoți mascați și înarmați au prădat o bijuterie din centrul Zalăului

Două persoane cu faţa acoperită au prădat marţi, 19 martie, în jurul orei 18, o bijuterie situată pe Bulevardul Mihai Viteazul din Zalău, la parterul Galeriilor Meseș. Hoții au pătruns în magazin la momentul închiderii, când în incintă se afla doar vânzătoarea. În timp ce unul dintre ei a imobilizat-o și a amenințat-o cu o armă, celălalt a îndesat într-o geantă mai multe bijuterii expuse în vitrină. Surse din cadrul anchetei susțin că hoții au furat circa două kilograme de aur, în valoare de peste 350.000 de lei.

“Din primele cercetări efectuate de poliţişti s-a stabilit că două persoane necunoscute, cu faţa acoperită, au pătruns în bijuterie, unde, sub imobilizare şi sub ameninţarea cu o armă asupra vânzătoarei, au sustras mai multe bijuterii. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul infracţiunii de tâlhărie calificată şi continuă cercetările pentru identificarea şi prinderea autorilor”, au precizat oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

Poliţiştii nu exclud ca autorii jafului să-şi fi premeditat infracţiunea, în condiţiile în care camera video care ar fi trebuit să asigure supravegherea bijuteriei era orientată spre magazinul alăturat.

La scurt timp după producerea furtului, la fața locului și-au făcut apariția numeroși polițiști, printre care și șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, Gabriel Terheș. Acesta a refuzat, însă, să răspundă întrebărilor jurnaliștilor cu privire la jaful de la bijuterie.

Un furt similar s-a produs în 2010, când persoane necunoscute au pătruns pe timp de noaptea în complexul comercial din centrul Zalăului și au furat două kilograme de aur dintr-o bijuterie. Autorii nu au fost prinși nici astăzi, însă polițiștii spun că desfășoară în continuare activități pentru identificarea autorilor.

În ultima perioadă, Zalăul a fost scena mai multor infracțiuni care i-au pus în dificultate pe polițiști. La începutul anului trecut, spre exemplu, un bărbat a intrat într-o sală de jocuri de noroc din municipiu și în timp ce o amenința pe angajată cu un cuțit, a luat din casa de marcat peste 20.000 de lei. La final de noiembrie, un magazin din incinta mall-ul din oraș a fost prădat de mai multe telefoane mobile, prejudiciul fiind estimat la 100.000 de lei, pentru ca în 30 decembrie, persoane necunoscute să încerce să spargă un bancomat situat pe strada Gheorghe Doja din Zalău. În niciunul dintre cazurile amintite, polițiștii nu au reușit nici până astăzi să îi identifice pe făptași, sporind, astfel, numărul dosarelor cu autor necunoscut aflate în evidențele Poliției sălăjene.