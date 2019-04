Helmut Duckadam: „Eu am zis că cei de la Craiova sunt aroganţi şi îmi menţin afirmaţia”

Helmut Duckadam crede că rivala din campionat, Craiova, a ajuns să îşi demită antrenorul, pe Devis Mangia, şi ca urmare a aroganţei. Înainte de meciul direct din play-off, jucat pe Arena Naţională, oltenii au fost extrem de încrezători. Nonşalanţa afişată i-a deranjat pe roş-albaştri, care i-au taxat imediat după disputa directă. Acum, Duckadam a vorbit încă o dată despre aroganţa oltenilor şi consideră că aceasta a contribuit la despărţirea de Mangia. Şi-au pus obiective prea îndrăzneţe, deşi au vândut pe sume mari jucătorii cei mai buni, fără a aduce în loc jucători de valoare. Ca atare, faptul că a ieşit din lupta pentru titlu nu trebuie să surprindă. Eroul de la Sevilla i-a luat apărarea lui Mangia şi a mărturisit că nu se aştepta să se renunţe la italian în acest moment.

„Eu nu ştiu dacă Mangia e de vină. Eu am zis că cei de la Craiova sunt aroganţi şi îmi menţin afirmaţia. Am spus asta pentru că ei deja visau titlul, cupele europene. Dar nu poţi să vinzi cei mai buni jucători şi să ai pretenţiile astea. Pe mine mă miră că l-au dat afară acum, când mai sunt atât de puţine etape. Eu îl lăsam până la final, că e în grafic, Craiova are şanse la locul trei”, a spus Duckadam la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.