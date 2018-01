Hans Klemm a donat cărţi Bibliotecii Judeţene

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii a donat 250 de cărţi în limba engleză Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” din Zalău.

Raftul de carte donat de către ambasadorul Hans Klemm a fost un pretext pentru comunitatea sălăjeană pentru a-l întâlni pe reprezentantul Statelor Unite. Zeci de oameni şi tineri au participat la întâlnirea de la bibliotecă şi au dorit să discute cu ambasadorul american. La rândul său, Hans Klemm a dorit să transmită tuturor că este ambasadorul Statelor Unite pentru toată România, inclusiv pentru Zalău.

„Una dintre priorităţile mele în calitate de ambasador al Statelor Unite în România este să fiu ambasadorul Statelor Unite în întreaga Românie. Aşadar îmi face o deosebită plăcere să fiu aici, în Zalău, în Judeţul Sălaj. O altă prioritate a mea este să ajut la o mai bună cunoaştere reciprocă a românilor şi americanilor, cunoaştere reciprocă a culturii, a civilizaţiei. Iar din acest punct de vedere, cărţile sunt principalul instrument de cunoaştere a culturii, istoriei şi civilizaţiei. Este un gest (n.r. donaţia de cărţi făcută de ambasador) care demonstrează prietenia dintre Statele Unite şi judeţul Sălaj, municipiul Zalău, însă consider că este un gest mic, de doar 250 de titluri pe lângă cele 300.000 de volume pe care le aveţi dumneavoastră, aşadar cu un impact mic. Dar sper că ele vor fi de ajutor locuitorilor judeţului Sălaj, sunt titluri de non-ficţiune, dar şi de istorie, eseuri şi lucrări ale unor importanţi autori americani. Aşa cum mi-a reamintit şi preşedintele Consiliului Judeţean, acest gest este o continuare a colaborării existente între Ambasada Statelor Unite, între companiile americane, între reprezentanţii unor organizaţii americane precum Corpul Păcii, dar şi ai unor organizaţii precum Romanian American Foundation (RAF) şi locuitorii Sălajului. Cât despre RAF, este unul dintre cei mai importanţi parteneri ai mei în activităţile din România. Mă bucur foarte mult să aflu despre rezultatele acestui program al Fundaţiei, şi ne dorim ca el să îi ajute pe aceşti copii care învaţă să codeze să devină viitori antreprenori, să devină oameni de afaceri în România. Cât despre biblioteci, ele constituie un portal către comunitate. Statele Unite are o istorie îndelungată a finanţării bibliotecilor atât de către stat, cât şi de către persoane private. În călătoriile mele prin România mă duc adesea în bibliotecă, în biblioteca judeţeană, pentru că bibliotecile judeţene sunt adesea partenerii noştri vitali în încercarea de a-i ajuta pe români să cunoască şi să înţeleagă mai bine cultura şi valorile americane. Sunt însă întotdeauna impresionat de investiţiile pe care le fac comunităţile din România în bibliotecile publice. Nu doar în colecţiile de cărţi, care întotdeauna pentru mine sunt surprinzător de mari, nu doar în clădirile care sunt adesea foarte mari şi impresionante, însă şi datorită investiţiilor pe care bibliotecile judeţene le fac în comunitate. Aşa am înţeles că se întâmplă şi aici în Zalău. Vă mulţumesc pentru această oportunitate, în special pentru bunăvoinţa de a găzdui raftul american, de a avea acest parteneriat cu RAF şi de a contribui atât de bine şi de substanţial la sănătatea comunităţii din Sălaj”, a fost mesajul pe care l-a transmis ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, la inaugurarea „raftului american” de la Biblioteca Judeţeană.

Alături de ambasador au participat la inaugurare oficialităţi ale judeţului precum prefectul judeţului, Florin Florian, preşedintele Consiliului Judeţean, Tiberiu Marc, şefi de instituţii publice, bibliotecari şi elevi.