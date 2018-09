Halep a explicat de ce a refuzat să abandoneze

Halep a dat dovadă de un caracter extraordinar la Wuhan. Deși a suferit o dublă accidentare, spate și picior, Simo a tras cu dinții să continue, considerând că a muncit enorm după US Open. Constănțeanca are nevoie de meciuri în picioare pentru a fi în formă maximă la Singapore, ultimul mare obiectiv al sezonului. „Nu am vrut să cedez. Am forțat puțin, pentru că nu mă simțeam bine. Dar cred că e important că am terminat meciul, chiar dacă am pierdut. Am jucat câteva puncte așa cum mi-am dorit și asta e important cu alte turnee mari în față”, a spus Simona la final, potrivit WTA Insider.

Întrebată de ce a acceptat un wildcard pentru turneul de la Moscova, Simo a explicat nevoia unei schimbări în program. Sub nicio formă nu o interesează punctele puse în joc și nu ține cu dinții de poziția 1 WTA. „Am vrut să schimb ceva înainte de Singapore. În ultimii ani am pierdut din faza grupelor și acum vreau să merg mai departe. Nu țin la poziția de lider mondial. Dacă e să fiu numărul unu, foarte bine, dar nu muncesc cu gândul la asta. Vreau să joc mai bine și am simțit nevoia de a schimba ceva”, a mai spus numărul unu mondial.

Halep va primi un cec de 14.745 dolari şi 60 de puncte WTA.

Halep este condusă acum de Cibulkova cu 5-2 la partidele directe, şi precedentul meci încheindu-se cu victoria slovacei, în 2016, la Turneul Campioanelor, cu 6-3, 7-6 (5).