Goran Skundric, unul dintre cei mai ” bolnavi” jucători ai echipei V.M.Z.

Transferat cu mare încredere, la solicitarea antrenorului Bogdan Tănase, Skundric Goran s-a dovedit a nu fi tocmai sportivul de care lotul zălăuan avea nevoie.

O ofertă foarte bună! Sportivul, aproape bunicel

”Am primit o ofertă foarte bună de la Zalău. Având în vedere condiţiile foarte bune de acolo şi faptul că Volei Municipal s-a aflat mereu în top 4 şi întotdeauna s-a luptat pentru câştigarea trofeelor, vin acolo cu gândul să câştigăm campionatul şi Cupa României” , a declarat Goran Skundric pentru una din publicațiile locale din județul Sălaj.

Din păcate, nu a fost tocmai așa. Problemele multiple pe care sportivul Skundric Goran le-a creat la echipa Volei Municipal Zalău, și-au pus amprenta pe rezultatele și evoluția echipei. Intențiile declarate au fost departe de ceea ce a dovedit sportivul la Zalău.

”Echipa Volei Municipal Zalău, formată de Bogdan Tănase pentru sezonul competițional 2019-2020, a avut cele mai numeroase probleme medicale din 2016 și până în prezent. In topul acestor probleme medicale, dar nu neapărat primul, se află Goran Skundric” , a declarat Daniela Coța, unul dintre acționarii echipei.

Transferul la echipa din Zalău, a necesitat în primul rând viza de muncă în România!

Pentru a evolua la echipa din Zalău, sportivul sârb avea nevoie de viză de muncă în România. Tocmai din acest motiv conducerea clubului a făcut demersuri, încă din luna iunie, pentru obținerea vizei . Procedurile legale demarate de către club și-au urmat parcursul firesc, etapă cu etapă, iar la începutul lunii octombrie sportivul a intrat în posesia vizei de muncă. Doar după obținerea vizei acesta a avut dreptul să presteze servicii pentru ACS Volei Municipal Zalău , în concluzie avea dreptul de a-și încasa onorariul pentru serviciile prestate.

” Este unul dintre sportivii plătiți cu prioritate. A fost unul din beneficiarii avansurilor acordate, a avut nevoie mare de bani. Permanent. Dar nu pot spune că este și unul dintre sportivii care s-au comportat onorabil. Dimpotrivă. Ori de câte ori rămânea fără bani (și acest fapt se întâmpla des, avea cheltuieli mari), sportivul acuza diferite motive pentru a nu juca, pentru a face presiuni de a primi alte și alte sume, evident, în avans. Este adevărat că acea contraprestație sportivă a început să fie achitată odată cu drepturile aferente lunii octombrie, evident, cu avans. Sportivul nu a avut viză de muncă mai devreme. Dealtfel perioada cuprinsă între începutul lunii august și până la obținerea vizei de muncă a reprezentat un lung șir de deplasări ale acestuia la domiciliu, în Serbia. Nu a fost folosit prea mult la pregătire. Avea probleme de rezolvat, agita echipa”, ne-a declarat aceeași sursă.

Despre joc, poate în alt sezon competițional

In ceea ce privește numărul de meciuri în care a evoluat, Skundric se poate lăuda cu doar 42 de seturi jucate în meciurile oficiale din campionatul intern, conform statisticii FR Volei. Si asta, deoarece sportivul a acuzat numeroase stări de îmbolnăvire, care au necesitat un lung șir de pauze lungi și dese. Evident, nu pentru succese.

Conform unor surse din cadrul echipei,primele acuze ale sportivului , încă din 2019, de la începutul campionatului au fost legate de probleme de digestie, diaree și alte asemenea disconforturi care l-au împiedicat să joace. Acesta a fost începutul problemelor. Au urmat un lung șir de îmbolnăviri ale acestui sportiv, care l-au împiedicat să-și desfășoare activitatea .

După revenirea din vacanță, în luna ianuarie , mai exact în data de 28,în timp ce se afla în deplasarea din Cehia pentru meciul din Challenge Cup, a acuzat o accidentare în timpul antrenamentului. Nu a mai participat la meci, iar în data de 30 a fost supus unui control ortopedic, urmat de repaus. În 4 februarie a beneficiat de control ecografic ( după repaus ) și s-a constatat că nu are nicio problemă, sportivul se poate antrena. Pentru scurt timp însă, deoarece în perioada imediat următoare a acuzat o stare de inconfort datorată răcelii. Nu a fost diagnosticat cu virus gripal, însă acuzele de disconfort au continuat, activitatea fiindu-i puternic afectată.

Skundric Goran-Turist la meciurile importante

A efectuat, la sfârșitul lunii februarie, deplasarea cu echipa la meciul de la Craiova, însă odată ajuns acolo a acuzat că „îi este rău, nu se poate antrena. Nu are febră , doar tușește și se simte slăbit”, conform afirmațiilor antrenorului Tănase Bogdan. Astfel,după ce a servit masa cu echipa, sportivul a fost dus la secția urgențe a spitalului județean Craiova pentru a fi diagnosticat. Nu au fost depistate probleme majore în cadrul controlului medical,i-au fost recomandate gripovit și augmentin pentru eliminarea tusei, însă sportivul a declarat că nu este apt să intre în teren și astfel antrenorul a format echipa titulară cu George Gavriz pe postul de libero.

După revenirea la Zalău, sportivul a beneficiat de un nou consult medical de specialitate, fiind observate unele posibile probleme ale plămânului. Până la diagnosticarea completă ( deoarece sportivul întreba ostentativ dacă are sau nu tuberculoză) acesta a fost izolat de restul echipei, la domiciliu , colegii deplandu-se zilnic pentru a-i transporta masa la pachet. Din fericire, nu a fost diagnosticat nici de această dată cu nimic mai grav, decât o viroză. Însă sportivul nu a avut activitate deloc nici în luna martie.

Despre starea de sănătate a sportivului Skundric Goran

Ca și recapitulare : încă din octombrie acuză diaree și disconfort abdominal; în ianuarie acuză o accidentare care nu este până la urmă dovedită, dar care îi permite să nu intre în teren; în februarie răcește, apoi acuză gripă ( nu se confirmă în urma a două testări), se autosuspectează de tuberculoză, este diagnosticat cu o viroză. Acesta este ” parcursul ” jucătorului Goran Skundric la echipa din Zalău. Un total de 42 seturi jucate, evoluții meteorice la antrenamente, probleme permanente cu familia ( copil răcit, soție gravidă) aduse direct în vestiarul echipei, evident-pentru liniștea acesteia.

Contactat telefonic, antrenorul Bogdan Tănase ne-a declarat :

”Sigur, da, conform doctorilor, da! A avut pneumonia aia ultima dată , care l-a ținut departe,de echipă, nu l-am avut la Dinamo. A avut cu glezna, glezna sau laba piciorului, nu știu exact. A fost accidentat sau bolnav , într-adevăr. Iștvan îți poate spune mai mult. El are arhiva medicală. Dar eu , ca antrenor, îți pot spune că da. A avut probleme medicale.”

Gândurile lui Skundric Goran : mint cât pot! Dacă ține...ține!

În ceea ce privește obstrucționarea sportivului de a juca, posibil determinată de conducerea echipei, Daniela Coța ne-a declarat :

” Skundric ? Cred că este un mare mincinos. Am văzut și eu ce declară omul acesta pentru cei care doar preiau, nu și verifică. Cu certitudine nu i-am spus niciodată că ar exista o regulă pentru a juca Gavriz 25 de seturi. Nu știu dacă nu a avut sau nu o înțelegere cu antrenorul principal. Dar, oricum, e hilar. Conform statisticii FR Volei, Gavriz are jucate 39 de seturi. Doar în campionatul intern. Deci, dacă ar fi să îl cred măcar puțin pe Skundric – deși repet : nu o fac - , am și eu curiozitatea : de ce a jucat doar Gavriz și după cele 25 de seturi declarate de Skundric obligatorii ? Fără discuție,eu personal consider că nu ar fi trebuit să fie pe bancă atât de mult. Dar asta nu contează, ce cred eu. Echipa a fost formată și gestionată de Tănase Bogdan, care și-a asumat tot ceea ce ține de echipă. El a decis cine intră în teren și cine nu. ”

Cine ești tu să-mi ceri o informație? Eu nu vreau să vă dau nimic !

Am luat legătura și cu sportivul Goran Skundric, însă acesta a preferat următorul răspuns, atunci când a fost întrebat despre problemele de sănătate:

”Nu știu. Eu nu vreau să mai vorbesc cu tine. In primul rând cine ești tu să îmi ceri o informație? Eu nu vreau să vă dau nimic. Nici un răspuns”

Sunt multe de spus și de făcut în legătură cu o echipă de divizia A 1. Rămân , totuși, câteva întrebari: spațiul public, presa- oricare ar fi aceasta- este cel mai bun mod de a gestiona echipa? Ajută la ceva? Consolidează acest mod de comunicare o echipă sau nu ?