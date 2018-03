Ger în toată ţara

La început de primăvară calendaristică, Judeţul Sălaj se află sub Cod Galben Galben de ger

Judeţul Sălaj se află sub o atenţionare Cod Galben de ger ce a fost emisă la sfârşitul lunii februarie şi este activă până vineri seara, la ora 20.00. Avertizarea este valabilă pentru toată ţara, nu doar pentru judeţul Sălaj, astfel că valul de frig va persista și se va intensifica mai ales pe parcursul nopților, când se vor înregistra temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborâte decât valorile normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi pe toată perioada de referinţă negative în toate regiunile și va fi ger mai ales dimineața și noaptea.

În acelaşi interval, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova se află sub un Cod Portocaliu ce va expira vineri, 2 martie, la ora 20.00, interval în care sunt aşteptate temperaturi foarte scăzute, atât noaptea, cât și ziua. Temperaturile maxime se vor situa frecvent între -12 și -6 grade, iar cele minime se vor încadra în general între -22 și -12 grade, iar izolat există posibilitatea de a se înregistra temperaturi chiar şi sub -25 grade.



Gerul continuă să fie prezent şi în cursul nopții de vineri spre sâmbătă când în Transilvania se vor înregistra temperaturi de minus 10 grade, valoare ce se află sub pragul de ger. Atât pentru perioada prognozată, cât şi pentru zilele de 3 şi 4 martie, meteorologii anunţă şi posibilitatea căderii unor precipitaţii sub formă de ninsoare.