Fundaţia „Corneliu Coposu” donează 10.000 RON pentru Casa Memorială „Iuliu Maniu”

O nouă donaţie pentru Casa Memorială „Iuliu Maniu” va sprijini continuarea lucrărilor de reabilitare

În anul Centenarului Marii Uniri, surorile Coposu împreună cu fostul secretar personal al Seniorului Coposu, Ion-Andrei Gherasim, au făcut o nouă donaţie pentru Casa Memorială „Iuliu Maniu”, după ce, în fiecare an de la demararea Campaniei „Salvaţi istoria naţională, Salvaţi Casa lui Iuliu Maniu”, Fundaţia s-a implicat activ în salvarea acestui obiectiv de importanţă naţională. Această donaţie în valoare 10.000 Ron va contribui la susţinerea lucrărilor de reabilitare a Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin.

„Revenind de la Bădăcin, de la manifestările de duminică unde am avut onoarea să particip […] am convocat consiliul director al Fundaţiei „Corneliu Coposu” propunând să mărim suma pe care am donat-o până acum şi mă bucur că surorile Coposu şi ceilalţi colegi ai mei au acceptat în unaninimitate să facem această donaţie de 10.000 Ron”, transmite directorul executiv al Fundaţiei „Corneliu Coposu”, Ion-Andrei Gherasim.

Cei care doresc să contribuie la reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin, o pot face donând în conturile:

Lei: RO22 RZBR 0000 0600 0208 5400

Euro: RO18 RZBR 0000 0600 0289 9205

Dolari: RO11 RZBR 0000 0600 1092 7730

Cont PayPal: salvaticasamaniu@yahoo.com