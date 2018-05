Fotbal> Qaka a semnat cu FCSB!

Kamer Qaka este oficial jucătorul FCSB. După multiple runde de negocieri, părţile au bătut palma, iar jucătorul a semnat pentru echipa roș-albaștrilor. Totul a durat atât de mult şi pentru că în acest timp jucătorul albanez a efectuat şi vizita medicală. Mijlocaşul le va ţine pumnii strânşi noilor săi colegi duminică, titlul aducându-l mai aproape de visul său ca fotbalist: să joace în Liga Campionilor, cea mai importantă competiţie inter-cluburi.

Imediat după semnarea contractului, fotbalistul a declarat: „Sunt foarte fericit că am semnat cu cel mai mare club din România. Sper din tot sufletul să am evoluții bune și să am parte, alături de noii mei colegi, de bucurii foarte mari și de cât mai multe trofee. Abia aștept să începem pregătirea și să joc primul meu meci în tricoul roș-albastru” - Kamer Qaka (potrivit site-ului www.fcsb.ro).