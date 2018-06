Festivalul Cireșelor, simbol al Făgetului

Cea de-a treia ediție a Fsetivalul Cireșelor de la Făgetu a adunat comunitatea de slovaci, români și oaspeți în jurul unui simbol al localității, cireșele amare, un produs specific zonei, ce are la nivel local o tradiție a preparării diferitelor produse din cireșe amare ca dulceața, compotul și pălinca. Așadar, în acest weekend a avut loc cea de-a treia ediție a Festivalului Cireșelor de la Făgeru, un eveniment devenit simbol al localității și al comunei, ce reușește să conecteze comunitatea de slovaci de comuna aparținatoare Plopiș. Evenimentul se vrea a fi un prilej de intereacțiune interetnică și un vector de promovare al tradițiilor locale cu specific slovăcesc, dar și al împrejurimilor deosebite ce oferă zonei recunoașterea de Transalpina de Sălaj.

„ Festivalul Cireșelor este un mod de a arăta ce avem mai frumos, natura, oamenii, și de a ne promova zona. Eu cred că este cel mai important lucru să arătăm cum suntem. Cei care doresc să ne vadă sunt invitați să ne viziteze pe noi și aceste locuri și cred că acest eveniment este unul frumos și de bun augur pentru comunitate. Suntem la ediția a treia și se observă un lucru bun faptul că vin care nu au fost prin aceste zone și doresc sa se stabilească aici. Este important să ne așezăm ca și comunitate și ca număr”, a precizat primarul comunei Plopiș, Nicolae Criste. Programul primei zile a evenimentului din acest an a cuprins un tur ghidat cu bicicleta și vizitarea unor obiective turistice din comună, pe bicicletă, cu opriri și degustare de produse; un Cross al Munților Plopiș, competiție cu premii dedicată atât copiilor, cât și adulților; pregătirea unui prânz tradițional de către socăcițe destoinice, după rețete tradiționale din zonă; activitatea culinară ,,Clisă friptă-n botă ”; Concert al trupei „Hara”; Folk la Foc; film în aer liber și discotecă în aer liber. Duminică a vaut loc deschiderea oficială care a fost continuată cu un bogar program artistic la care au participat: Ansamlul ,,Salajka”- Făgetu; Ansamblul ,,Meseșul” Zalău; Costina Antonia; Grup folcloric „Rozavlea” Maramureș; Ansamblul „Mala Salajka”; Folclor cu Felix Gălan și Ioan Dordoi, Corina Szatmari și Taraful lui Zbiciu, Sabou Monica Gianina; Ansamblul ,,Cerovina” Valea Cerului; Marius Păcurar și Formația, Denisa Minodora Rolnic, Ancuța Bălăjel; Grup vocal seniorii – Șerani. Tot duminică cei prezenți au avut posibilitatea de a asista la demonstrații de meșteșugărit, obiecte de artizanat, de a participa la activitatea treasure hunt, de a admira o expoziție de fotografii vechi și de a degusta bunătăți din gastronomia locală. Acest festival a fost organizat cu scopul de a valorifica tradițiile locale, un demers realizat în urma unei strategii de dezvoltare a comunei Plopiș gândită de profesorul clujean Viorel Stănică. Festivalul a crescut de la an la an, la fel și implicarea comunității, iar un element de noutate al acestei ediții a fost faptul că slovacii au prezentat bogăția culturii gastronomice locale prin pregătirea unui prânz tradițional.