Festival Internațional de Film de Foarte Scurt Metraj

Consiliul Județean Sălaj se implică și în acest an în organizarea Festivalului Internațional de Film de Foarte Scurt Metraj. Evenimentul ajuns la a 22-a ediție, va fi organizat în parteneriat cu Institutul Francez din România, în perioada 5-14 iunie, în format online.

Pentru susținerea în continuare a unei oferte culturale de calitate pentru publicul sălăjean în pofida contextului excepțional traversat în această perioadă și cu respectarea constrângerilor impuse de situația sanitară, cea de-a 22-a ediție a evenimentului va fi una într-un format digital. Festivalul organizat de Consiliul Județean Sălaj în parteneriat cu Institutul Francez din România va aduce în fața publicului, între 5 și 14 iunie, 122 de filme de foarte scurt metraj. Acestea sunt protejate de o parolă și vor putea fi urmărite on-line pe platforma festivalului, în condiții puse la dispoziție prin intermediul site-ului și a paginii de Facebook a administrației județene.

Organizatorii își propun ca alternativă digitală din acest an a Festivalului Internațional de Film de Foarte Scurt Metraj să fie completată, în perioada 7-17 noiembrie 2020, și de proiecția în sală, în situația în care condițiile sanitare o vor permite, a selecției Best Of și a Competiției românești de filme de foarte scurt metraj.

A.V.