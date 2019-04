FCSB - Craiova 3-2

FCSB a câştigat, duminică seară, derby-ul cu U Craiova, disputat pe Arena Naţională, scor 3-2, iar formaţia bucureşteană urcă pe locul secund şi rămâne la cinci puncte în spatele liderului CFR Cluj. La final, Romario Benzar a analizat la cald partida. Fundaşul dreapta a fost protagonistul uneia dintre cele mai discutate faze, după ce tuşierul a ridicat eronat fanionul la un gol marcat de el.

„M-am bucurat două minute, tabela s-a schimbat, crainicul a anunţat golul. Chiar nu înţeleg decizia, eu am venit din spate. Dar asta e, bine că am învins. S-au făcut multe greşeli în această seară din partea arbitrilor. A fost un meci cu miză, important e că am ieşit învingători”, a spus, la final, Benzar.

Benzar a fost extrem de nemulţumit de atitudinea Craiovei şi de faptul că oltenii au beneficiat de mai multe erori de arbitraj în favoarea lor. „La ei nu e niciodată fault, mereu au penalty pe Naţional Arena. Dar asta e, noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut”, a mai spus Benzar, pentru ca apoi să vorbească despre meciul din etapa viitoare, dintre Craiova şi CFR: „Craiova e o echipă bună. Dacă vor învinge pe CFR, intră serios în lupta pentru titlu. Dacă nu, s-a terminat pentru ei”.