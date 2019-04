FCSB a cerut arbitri străini la meciul cu CFR Cluj

FCSB a dorit arbitri străini la meciul cu CFR Cluj, însă Răzvan Burleanu le-a dat un răspuns ferm roș-albaștrilor: „Nu vom avea arbitri străini”.

Între timp, echipa lui Mihai Teja a aflat cine va conduce la centru derby-ul play-off-ului, cu CFR Cluj. Potrivit Gazetei, Istvan Kovacs va fi cel care va „împărți dreptatea” la meciul care se va disputa duminică, de la ora 21:00. Statistica spune că echipa lui Dan Petrescu nu a pierdut niciodată pe teren propriu, cu Istvan Kovacs la centru, în 22 de meciuri, având 11 victorii și 10 remize, în total, în timp ce pe teren propriu CFR are 6 victorii și 7 remize. De cealaltă parte, FCSB are o statistică horror cu arbitrul din Carei la centru, pierzând cinci dintre cele 11 meciuri. În cele 15 partide arbitrate în acest sezon, Kovacs a acordat 5 cartonașe roșii și 5 lovituri de pedeapsă. În plus, centralul de 34 de ani a avut 4 greșeli majore.

În acest sezon, Kovacs a mai arbitrat CFR de două ori: CFR Cluj - CSU Craiova 0-0 și Viitorul - CFR Cluj 0-1. Kovacs a fost de trei ori la centru la meciurile celor de la FCSB în acest sezon: Astra - FCSB 1-0, Viitorul - FCSB 1-4, Dinamo - FCSB 1-1. FCSB a cerut arbitri străini după meciul cu Craiova. Prin vocea lui Mihai Stoica, roș-albaștrii au dat ca exemplu meciul cu Craiova în ceea ce privește greșelile de arbitraj. Invitat la Digi Sport, în studioul Fotbal Club, directorul sportiv de la FCSB a explicat ce au simțit jucătorii după acea partidă, când li s-a anulat un gol fără a primi vreo explicație.

„Când trăiești o experiență cum am trăit noi cu Craiova, când, fără nicio explicație, ni s-a scos mingea din poartă, e foarte complicat. Am fost chemat la Comisia de Disciplină de CCA pentru că, prin declarațiile mele, am atentat la onoarea și integritatea arbitrilor. Am spus că am fost dezavantajați și că ar fi trebuit să fie 4-2 pentru noi, asta am spus. Ce explicație să fie? Dacă Sebastian Gheorghe ridica fanionul, mai ziceam, dar Hațegan a arătat centrul, Benzar a avut timp să vină să se bucure cu noi, după care nu știu. Nu am nicio explicație. E offside, înțeleg? Păi nu a ridicat fanionul. S-o fi gândit ce? Tocmai aici e problema, s-o fi gândit la ce? Trebuie să compar în fața Comisiei, dar la LPF, pentru că observatorul a scris că am protestat pe toată durata meciului. Dar nu am protestat, doar am întrebat ce a fost. Am întrebat ce s-a întâmplat pentru că eram speriați. E posibil ca un fotbalist ca Benzar, care nu a marcat niciun gol în acest campionat și care marca golul care ne dădea șanse la titlu, să cadă psihic după asta? Și nu numai el, toată echipa. Cum să scoată mingea din poartă la nivelul acesta?”, a explicat Stoica.

Nu toată lumea din Liga 1 e de acord cu aducerea arbitrilor străini, iar Gheorghe Hagi chiar a precizat că trebuie avem încredere în arbitrii români.

Derby-ul CFR Cluj - FCSB, din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1, se joacă duminică, de la ora 21:00.