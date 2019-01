Expoziţie cu fotografii din Sălaj vernisată la Oradea

Reamintim că în cadrul taberei de fotografie „Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste” 2018, zece artiști fotografi din Danemarca, Ucraina, Oradea, Carei, Săcele, Târgu Mureş, Arad, Baia Mare au vizitat și fotografiat o parte din cele mai reprezentative zone ale judetului Salaj surprinzand in imaginile lor tradiții, port popular, elemente de etnografie, biserici de lemn dar și peisaje din comunitățile Cheud, Năpradea, Vădurele, Jibou, Doba Mare, Mineu, Bulgari, Cehu Silvaniei, Ulciug, Bocșa, Chieșd, Sighetu Silvaniei, Sărmășag, Bobota, Cizer, Marin, Crasna, Creaca, Jac, Păușa, Ciumărna și Zalău. Potrivit managerului Centrului de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj, Daniel Săuca alături de artiștii fotografi, vor mai expune Patricia Toma, Spînu Ovidiu Cristian, Ionel Ioan Santa, Florin Opriș și Mirel Matyas– cei care au fost, alături de Laura Chirilă, ghizii fotografilor. Tabăra de Fotografie ”Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste” a fost organizată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Varadinum Foto Club din Oradea, sub patronajul International Union of Photographers (I.U.P.) în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sălaj Plus”, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău, Centrul de Cercetări Biologice – Grădina Botanică „Vasile Fati” Jibou, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Primăria Orașului Jibou, Primăria Comunei Bocșa, Primăria Comunei Crasna, Primăria Comunei Creaca, Centrul de Informare Turistică Bocșa, Centrul de Informare Turistică Creaca, Centrul de Informare Turistică Crasna, Casa de Cultură Jibou, Fiii Marinului și Hoinar prin Sălaj.