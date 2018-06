Eveniment pentru promovarea costumului popular, la Ciumărna

În an Centenar, la Ciumărna va fi promovat costumul popular tradiţional. Zeci de costume pe care le are în colecţie rapsodul popular Ileana Graţiana Pop vor putea fi îmbrăcate de către toţi cei care doresc să fie intre în spiritul de sărbătoare al acestui an.

Evenimentul va fi găzduit de rapsodul popular Ileana Graţiana Pop, care a creat la Ciumărna un muzeu al tradiţiilor şi al meşteşugurilor. Din dorinţa de a promova costumul popular, ea a creat un eveniment prin care toţi cei care doresc să devină păstrători de tradiţie să poată să îmbrace acest costum. „În anul Centenar 2018 doresc să promovez costumul popular complet. Aşa cum a fost purtat de ţărăncile noastre şi de femeile de la ţară, în general. M-am hotărât ca la mine acasă, în grădină, să prezentăm costumul popular din zona Sălajului şi din alte zone ale ţării. Deţin în colecţie foarte multe costume şi vreau cu această ocazie să pun la vedere şi anumite obiecte cu care am crescut noi, generaţia mea, cu desagi şi costume populare”, precizează Ileana Graţiana Pop.

Ileana Graţiana Pop are una dintre cele mai impresionante colecţii de costume populare. De această dată, ea le va scoate din muzeul pe care l-a creat la Ciumărna şi le va expune în aşa fel încât oricine doreşte să intre în contact cu viaţa satului de odinioară să poată să facă acest lucru. „Orice persoană care doreşte să îmbrace costumul popular poate să se alăture evenimentului nostru. Nu doar vedetele trebuie să îmbrace costumul popular, ci orice femeie, de la ţară, din oraş, care doreşte să păstreze acest costum popular pe care noi îl moştenim de la strămoşii noştri, deoarece e păcat să nu-l păstrăm”, completează Ileana Graţiana Pop.

Evenimentul va avea loc joi, începând cu ora 14.00, la Ciumărna, la casa Graţianei Pop. Se vor alătura bucuriei sale săteni, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor de cultură din județ.