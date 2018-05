Eveniment caritabil la Baza Sportivă Titan Arena

CERT Transilvania, un grup de voluntari care a ajuns la aproximativ 50 de membri, toți oameni de bine care doresc să își ajute semenii la necaz, au organizat sâmbătă, 12 mai 2017, la baza sportiva Titan Arena un eveniment special dedicat copiilor de la Centru de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou. Baza sportivă din Crișeni a fost locul de desfăsurare a mai multor jocuri și concursuri, în funcție de vârsta copiilor.

Despre evenimentul desfășurat acolo, câteva cuvinte ne-a spus unul dintre jucatori:

„Foarte frumos a fost pe teren, mi-am făcut mulți prieteni, sunt cel mai bun jucător și am dat patru goluri”, ne-a dezvaluit „Coco”.

Legat de acest eveniment caritabil, informații am obținut și de la șefa Centrului de la Servicii Sociale din Jibou, Viorica Drăgan: „Mă bucur că am participat la la acest eveniment împreună cu copii de la Centrul de Plasament din Jibou. A fost un meci de fotbal foarte frumos între cei de la Centrul de Plasament și copiii dintr-o echipă locală de fotbal din Crișeni. Am câțiva copii care activează la echipa din Jibou, sunt foarte talentați și sper că vor avea un viitor în continuare în acest sport. Mă bucur și felicit încă o dată echipa CERT și Asociația CERT Transilvania pentru inițiativă și le mulțumesc din suflet în numele meu si al copiilor din Centrul de Plasament Jibou. Categoric, au șanse și chiar o să mă lupt pentru asta, să fie transferați înspre Zalău. Deja am promisiuni în acest sens pentru că au fost remarcați de domnul antrenor și sper în continuare să activeze împreună cu echipa aici. Sunt mulți sportivi și pe plan internațional care au provenit din familii sărace și care s-au realizat pe plan profesional și cu fotbalul în special”.

Bucuria copiilor a fost de nedrescris în momentul în care au primit cupa, după ce au evoluat cu multă dăruire pe terenul bazei sportive din Crișeni, printre ei aflându-se probabil și jucători de perpectivă.

O zi în care soarele a fost sus pe cer și pentru cei aproximativ 50 de copii de la orfelinatul Jibou, care fără inițiativa voluntarilor de la CERT- Transilvania nu ar fi avut posibilitatea de a se îmbrăca în echipament dedicat fotbalului de performanță și să se cunoască, să socializeze cu alți copii care practică sportul de performanță.

Voluntarii de la CERT- Transilvania au venit acum pentru a doua oară în sprijinul celor de la Complexul de Servicii Sociale Jibou și cu siguranță se vor întoarce cât de curând. Cei care doresc să se înscrie în acest grup de oameni cu suflet o pot face pe site-ul certtrasnsilvania.ro.