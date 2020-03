Esti izolat si faci fata cu greu presiunii psihice? Iata 5 metode de a rezista in aceasta perioada!

Toata lumea recunoaste cu mana pe inima ca aceasta perioada dificila, prin care trece umanitatea, si-a pus amprenta pe fiecare individ in parte, asa ca nu este de mirare ca se incearca tot felul de lucruri, pentru a alunga plictiseala pe timpul sederii acasa si pentru a face fata unei situatii fara precedent.

Multi isi povestesc propriile experiente in acest sens, in incercarea de a-i inspira si pe ceilalti. Se pare ca lectura poate sa-i ajute mult pe cei care sunt nevoiti sa-si petreaca timpul in locuinta. Cartile sunt ideale pentru a evada din acest spatiu fizic, cu ajutorul mintii si pentru a crea practic o noua lume, total diferita de cea cu care omul este obisnuit.

Iata cateva metode pe care le poti aplica pentru a rezista in izolare:

Pasionatii de lectura nu mai sunt in numar mare ca inainte, dar izolarea ii determina pe multi sa redescopere acest hobby demult uitat. Te numeri si tu printre acestia? Atunci, merita sa citesti cartea ”Sub aceeasi stea” de John Green, o poveste tulburatoare de dragoste intre doi adolescenti ce sufera de o boala cumplita, dar care incep o cursa contra cronometru in care invata ce inseamna iubirea;

Desi pare ciudat, exista oameni carora nu le place sa vorbeasca la telefon. Totusi, nu este perioada potrivita pentru a discuta putin si rar cu rudele, prietenii, cunostintele sau vecinii. Suna-i pe cei dragi, povestiti despre subiecte de interes comun si, in acest fel, timpul va trece mult mai usor decat ai fi putut crede;

Izolarea poate fi de real ajutor pentru a invata o limba straina, Internetul fiind extrem de util in acest sens. Fa-ti temele zilnic, invata cel putin 20 de verbe si exerseaza cu alte persoane, pentru a reusi sa-ti dezvolti cat mai mult aptitudinile lingvistice. Nu conteaza ca ai o varsta inaintata, e ideal pentru memorie si pentru a combate boala Alzheimer. Nu te mai intreba ce sa faci in perioada de izolare, incearca ceva nou;

Sportul este util in acest moment, pentru ca iti mentine in forma atat fizicul, cat si psihicul. Daca, pana acum, erai obisnuit sa mergi la sala sau sa faci jogging in parc, cu siguranta vei continua sa faci miscare si in livingul casei si nu vei avea probleme sa te mobilizezi in acest sens. Daca nu erai un adept al acestor activitati, atunci afla ca e timpul sa devii unul, altfel vei acumula kilograme si te vei simti rau din aceasta cauza;

O alta metoda de a trece mai repede peste stresul provocat de izolare este sa te uiti la filme. Te-ai plictisit de cele de la TV? E simplu sa gasesti altele noi, daca esti abonat la o platforma pe Internet. Aici, ai la dispozitie o multime de filme si seriale, asa ca nu vei avea nici macar un minut de relaxare si te vei simti mereu plin de adrenalina. Distractia este garantata!

In concluzie, daca vrei sa te simti bine si sa treaca timpul repede in aceasta perioada, tot ce ai de facut este sa gasesti activitati care iti fac placere. Secretul consta in a face ceea ce te motiveaza si, pe deasupra, te provoaca intelectual.

