Esti din Salaj si iti place sa calatoresti? Uite TOP 4 campinguri perfecte pentru o vacanta cu autorulota!

Vacantele sunt prilejul perfect pentru a te relaxa alaturi de familie si prieteni. Daca esti pasionat de drumetii si natura, o escapada “pe patru roti” ar putea fi cel mai palpitant concediu de pana acum. In cazul in care nu ai mai plecat la drum cu o autorulota, e bine sa stii ca o sa ai parte doar de avantaje. Nu te astepta, insa, la costuri mai mici decat cele de la un hotel de trei sau chiar patru stele!

Autorulota, o alegere pentru iubitorii de natura!

Un concediu petrecut intr-o autorulota iti va oferi confortul unui hotel. Asta, pentru ca noile masini arata precum un apartament si au dotari excelente. Tocmai din acest motiv multi romani au inceput sa prinda gustul escapadelor asa, iar cererile de inchiriere a acestor vehicule cresc de la an la an. In plus, vei putea lua cu tine destul de multe bagaje si o sa ai libertatea de a dormi in mijlocul naturii, la cativa pasi de mare sau la poalele muntilor. Senzatia de libertate va fi cea care te va insoti mereu, pe tot parcursul acestei vacante diferite!

Chiar daca poti face schimbari in ceea ce priveste cazarea chiar si de la o zi la alta, e bine sa iti stabilesti un traseu aproximativ. De asemenea, ar fi indicat sa alegi campingurile unde vei poposi in functie de review-uri si recomandari. Asta, pentru a nu avea parte de surprize neplacute.

Iata un top 4 al campingurilor preferate de cei care iubesc escapadele “pe patru roti”:

Camping S este situat in Mamaia Nord-Navodari si ofera atat locuri de campare pentru autorulote, cat si cazare in casute clasificate la trei stele.

Aceasta locatie dispune de o plaja privata dotata cu sezlonguri, umbrele, terenuri de sport si beach bar. In incinta exista si un restaurant cu terasa, iar in curtea campingului sunt plantati multi copaci, care ofera umbra in timpul orelor de varf, cand soarele devine arzator. Exista, de asemenea, si locuri de joaca special amenajate pentru cei mici. Daca alegi o astfel de escapada asigura-te ca inchiriezi din timp o autorulota pentru a beneficia de preturi bune. Daca nu stii unde sa cauti vezi aici cateva oferte de la firme de incredere, cu un parc auto divers si modern.

Camping Malul Marii din Corbu

sursa foto: malulmarii.ro

Acest camping este situat la zece kilometri de Mamaia si ofera multiple facilitati, precum: locuri de luat masa cu vedere la mare, parcare plana, curent electric, apa potabila, acces monitorizat si supraveghere video. Privelistea si faptul ca are acces direct la plaja atrage o multime de turisti, printre ei si familii cu copii.

Camping Fain

sursa foto: cucortu.ro/camping/camping-fain/237

Este situat in Lunca Bradului, judetul Mures, intr-o zona pitoreasca de unde poti auzi susurul unui paraias din apropiere si te poti plimba pe carari de munte. Privelistea este spectaculoasa, iar cei care au trecut pe aici spun ca si conditiile sunt excelente. Acest camping ofera posibilitati de campare pentru autorulote, dar dispune si de corturi incalzite cand vremea este rece.

Camping Ursulet este varianta perfecta in cazul in care iti propui sa vezi frumusetile Moldovei.

sursa foto: facebook.com/CampingUrsulet

Situat in statiunea Durau, printre brazi, carari si izvoare de munte, aceasta locatie dispune de toate facilitatile necesare unei vacante perfecte: bai moderne si utilate, loc de gratar, foisor si o bucatarie cu toate dotarile necesare. Privelistea, insa, este cea care iti va taia respiratia si te va face sa revii mereu in acest loc.

Asadar, daca iti doresti o vacanta diferita, nu trebuie decat sa inchiriezi din timp o autorulota si sa te bucuri alaturi de cei dragi de noi experiente si de libertate!

sursa foto: shutterstock