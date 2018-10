Zilele Erasmus (Erasmus Days) au fost celebrate cu mult entuziasm și în Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, vineri, 12 octombrie 2018. Cu acest prilej, dascălii școlii au pregătit câteva activități de informare, dar și de diseminare a proiectului Erasmus+ „Profesori creativi-elevi motivați (From creativity in teaching to Creative Minds)”, program finanțat de Uniunea Europeană de care au beneficiat cadrele didactice ale școlii, precum și elevii acesteia. Astfel, elevii și profesorii au fost invitați să descopere avantajele cunoașterii acestui program al Uniunii Europene care are drept principal scop educarea tinerilor și formarea dascălilor. Dacă inițial Programul Erasmus, lansat în 1987, se adresa exclusiv studenților, facilitându-le studii în străinătate, în prezent, acest proiect este destinat mai multor categorii de beneficiari, existând un număr mare de oportunități individuale suplimentare. Spre exemplu, tinerii pot merge în străinătate în calitate de voluntari sau de ucenici, iar organizațiile au șansa de a coopera în proiecte comune. De la lansarea Erasmus +, în 2014, două milioane de beneficiari din toate categoriile sociale s-au format profesional, au studiat sau au dobândit experiență grație acestor programe.

Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” a avut privilegiul de a beneficia de finanțarea unui proiect Erasmus+ conceput și coordonat de doamna profesoară Ramona Ciurean. În cadrul acestuia, șapte dascăli ai școlii au participat la cursuri de formare în anii 2017 și 2018. Primul curs „Empowering in ICT Skills: Making Use of Technology Tools” s-a desfășurat în Malta, în octombrie 2017 și a avut drept obiective majore îmbunătățirea competențelor de utilizare a calculatorului și a resurselor on-line în predare, dar și însușirea tehnicilor de lucru și a abilităților digitale pentru utilizarea unor metode creative de predare.

Cursul „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” a avut loc în perioada 20-27 mai 2018 în Barcelona, Spania. Acesta a avut menirea de a perfecționa abilitățile dascălilor în negociere, argumentare și găsirea de soluții nonviolente, de a aprofunda tehnici eficiente de management al conflictelor. Profesorii au avut șansa de a învăța noi metode prin care se pot preveni conflictele, dar și hărțuirea, așa-numitul „bullying” sau, mai nou, hărțuirea on-line, adică „cyberbullying”.

Totodată, au studiat conceptul de „mindfulness”- arta de a privi conștient -, au dezbătut stereotipurile tradiționale de gen și au făcut activități practice. De asemenea, au avut ocazia să împărtășească experiențe cu alți profesori cursanți din Germania și Slovenia, îmbunătățindu-și abilitățile lingvistice și metodele creative de educare. Cu certitudine, bagajul de cunoștințe dobândit în urma frecventării acestor cursuri este imens, iar avantajele… de necontestat!

Programul Erasmus+ oferă școlilor șansa de a crea parteneriate internaționale, stimulând dezvoltarea personalului prin stagii de formare, consolidând astfel cetățenia europeană.

prof. Diana Iacob