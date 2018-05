Elevii din Pericei, implicaţi în proiectul Zero Waste

Elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Pericei au participat în acest an școlar la a VI-a ediție a Concursului Național de Educație Ecologică - Școala Zero Waste.

Competiția s-a derulat în perioada 5 martie-11 mai 2018, antrenând 21.891 de elevi din 237 școli, 37 de județe și din București.

Acest proiect a câștigat trofeul de aur în anul 2016, în cadrul Galei Energy Globe Award, iar în anul 2017, locul III în cadrul Galei Energy Globe World Award, din cele 178 de țări din Teheran (Iran).

Concursul este unul de educație ecologică și colectare selectivă a deșeurilor, organizatorul fiind EcoStuff România, având ca parteneri grupul de magazine LIDL și Continental Anvelope.

Pe parcursul celor zece săptămâni, elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Pericei au desfășurat peste 40 de activități de reutilizare a deșeurilor, de voluntariat, activități educative, precum și de colectare selectivă a unei cantități de 5.680 kg de deșeuri (carton, hârtie, ambalaje din plastic și PET-uri).

Deșeurile adunate au fost predate firmei Baricosan din localitatea Carastelec, care a asigurat și transportul acestora către centrul lor de reciclare a maselor plastice, de altfel singurul de acest gen din județul Sălaj.

Iată câteva din cele mai interesante activități desfășurate în cadrul proiectului împreună cu elevii noștri: crearea colțului informativ Școala Zero Waste; pictarea mobilierului din laboratorul de biologie; realizarea unor obiecte de artizanat cu materiale din natură; vizită la stația de epurare a apei din Vîrșolț; realizarea unui perete creativ din materiale reciclabile; înfrumusețarea exteriorului școlii; calculul amprentei de carbon; implementarea programului Bike to School; natura la mine în comunitate; acțiuni de ecologizare; plantează-îngrijește-mănâncă; schimb de haine; street school art-creare de desene în curtea școlii; crearea unor ecosisteme în borcan; realizarea unui dans cu profil ecologic, și altele.

Pe această cale mulțumim din suflet firmelor din localitate, care ne-au furnizat o cantitate însemnată de deșeuri, colegilor de muncă de la școală care și-au făcut ordine prin biblioteci, părinților care au depus un efort deosebit în a colecta deșeurile la locul de muncă, pentru a ne ajuta în marea noastră cursă.

Indiferent de punctajul pe care-l vom obține în această competiție, noi suntem câștigători, deoarece ne-am îmbogățit cu experiențe și noi cunoștințe, ne-am cunoscut mai bine, ne-am descoperit talentele și ne-am adâncit relațiile de prietenie.

Din dorința de a ne îndrepta către o lume curată și sănătoasă, o lume cu zero deșeuri, adică ZERO WASTE, credem și noi că este responsabilitatea fiecărei persoane asumarea unui rol pozitiv în construirea viitorului Planetei, a grijii față de ea.

Prof. Dani Ildiko Melinda

Școala Gimnazială Nr.1 Pericei