Elevi premiați de Clubul Rotary

Zeci de elevi au fost premiaţi marți, 12 iunie în cadrul Galei Educaţionale Rotary, un eveniment în cadrul căruia reprezentanţii Clubului Rotary au oferit premii în bani şi diplome elevilor care s-au remarcat în acest an şcolar la competiţiile organizate de către asociaţie, dar şi la olimpiadelele și concursurile şcolare.

„Am organizat această activitate care se află la prima ediție, este vorba despre Gala Educațională Rotary și asta pentru că obiectivul central al activității rotariene din acest an 2017-2018 se referă la sprijinul pe care proiectele Rotary îl îndreaptă spre a susține performanța în educație. Acesta este motivul pentru care ne-am gândit să organizăm această activitate, să găsim soluțiile necesare pentru a avea fonduri cu care să stimulăm elevii care, în urma unor eforturi susținute și sprijiniți de cadrele didactice, au ajuns la performanțe notabile în competițiile școlare la nivel național. Am asigurat aproape 50 de premii pentru toți elevii care au fost distinși la etapa națională a concursurilor școlare 2018. Pe de altă parte, am considerat că este un bun prilej pentru a face premierea a două proiecte pe care le-am organizat cu elevii din instituțiile de învățământ din municipiul Zalău, mă refer, în primul rând, la un proiect de suflet, «Eroii neamului în centenarul Marii Uniri [...] și apoi un concurs de oratorie, de public speaking, «Fă-ți vocea auzită»”, transmite președintele Clubului Rotary, Ioan Abrudan.