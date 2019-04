Elevă din Sălaj, pe podiumul Concursului Naţional „Made for Europe”

Peste 130 de elevi din țară au participat, în perioada 19-21 aprilie, la cea de-a XIII-a ediție a Concursului Național "Made for Europe".

Județul Sălaj a fost reprezentat cu cinste de eleva Roberta Ioana Sârca, clasa a IV-a, de la Liceul Tehnologic "Petri Mor" Nușfalău, care a obţinut Premiul I cu produsele "Carte on-line", postată pe portalul eTwinning Live, și "Portofoliul elevului", realizate în cadrul proiectului eTwinning” cu titlul "Equal, but Different by Tradition", împreună cu 24 de parteneri din șapte țări europene.

La rândul său, elevul Laurențiu Vasile Gorgan, clasa a XI-a, de la Liceul Tehnologic nr. 1 Sărmășag, a obținut Mențiune, cu produsul "Portofoliu de practică la agent economic", realizat în urma derulării stagiilor de practică ale elevilor în țări europene prin proiectul Erasmus+, KA1, intitulat "Quality European Practice for VET".

Proiectele s-au derulat în anii școlari 2017-2018 și 2018-2019, unitățile de învățământ menționate mai sus având calitatea de coordonator.