Două noi proiecte cu finanţare europeană, semnate la Zalău

Două contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 au fost semnate ieri, 18 martie, de administraţia locală zălăuană.

Unul se referă la obiectivul de investiții ”Grădiniță cu program prelungit și creșă, cartier Meseș, Str. Alexandru Lăpușneanu din municipiul Zalău - etapa I creșa”, Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, iar celălalt vizează obiectivul de investiții ”Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de Locuințe C, SB42, și 1B din Municipiul Zalău”. Valoarea totală a celor două proiecte este de 6.734.503,61 lei.

”În cadrul programului de creștere a eficienței energetice au fost semnate contracte de finanțare pentru 22 de blocuri de locuințe, astfel un număr de 617 apartamente vor beneficia de un confort sporit și cheltuieli mai mici la întreținere, investiția fiind acoperită în proporție de aproximativ 60 la sută din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Construirea creșei înseamnă 55 de locuri în plus, față de cele existente, pentru copiii cu vârsta între unu și doi ani din municipiu și pentru familiile care au nevoie de astfel de servicii. Am ținut cont de solicitările existente și am adus pe lista de priorități construirea acestui obiectiv” , spune Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău.