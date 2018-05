Donaţie din partea unui membru al familiei Maniu pentru Casa Memorială „Iuliu Maniu”

Soţia preotului Matei Boilă, strănepot al lui Iuliu Maniu, a donat recent echivalentul a 1.000 de euro pentru Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin.

Campania de strângere de fonduri pentru reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin continuă prin implicarea tot mai substanţială a celor care simt româneşte şi care îşi doresc să ducă la îndeplinire testamentul lui Iuliu Maniu, care prevede ca în Casa din Dealul Ţarinei să se organizeze activităţi educative cu şi pentru tineri. În acest sens, unul dintre membrii familiei extinse a lui Iuliu Maniu, Maria Boilă, soţia preotului Matei Boilă, care a locuit la Cluj-Napoca şi care a decedat în urmă cu aproape trei ani, a donat suma de 4.660 lei, echivalentul a 1.000 de euro, pentru continuarea lucrărilor la acest Monument Istoric.

Donaţia, un nou gest de ajutor acordat Casei de la Bădăcin

„În data de 8 mai am primit o donaţie în valoare de 4.660 lei, echivalentul a 1.000 de euro, din partea doamnei Maria Boilă de la Cluj. Doamna Maria Boilă este soţia preotului Matei Boilă, care este strănepot a lui Iuliu Maniu din partea surorii acestuia, Elena. Părintele Boilă a fost deţinut politic, a fost condamnat şi a şi executat 10 ani de închisoare în perioada comunistă. La ieşirea din închisoare, conducerea Bisericii Greco-Catolice din acea vreme, aflată în clandestinitate, i-au propus să fie hirotonit preot, lucru care s-a şi întâmplat în anul 1977. Legat de Casa lui Iuliu Maniu, părintele Matei Boilă alături de Seniorul Corneliu Coposu au luptat ca aceasta să revină proprietarului de drept. [...] Donaţia venită din partea familiei Boilă ne bucură şi ne ajută să mergem mai departe cu lucrările de reabilitare. Acum lucrăm la tencuirea pereţilor cu cel de-al doilea rând, finisajele, şi, desigur, facem paşi spre finalizarea acestor lucrări”, transmite administratorul Casei Memoriale „Iuliu Maniu”, Cristian Borz.

Acest gest nu este unul singular, de-a lungul timpului familia Boilă s-a implicat activ în reabilitarea memoriei lui Iuliu Maniu, dar şi de redarea imobilului de la Bădăcin, proprietarului de drept care este Episcopia Greco-Catolică de Oradea.

Strănepoţii şi nepoţii lui Iuliu Maniu aveau camera lor acasă la Iuliu Maniu

Preotul Matei Boilă, unul dintre descendenţii familiei Maniu, s-a retras din această lume cu speranţa că actuala campanie va reuşi să-şi atingă scopul de a salva de la prăbuşire casa lui Iuliu Maniu, locul în care preotul şi-a petrecut copilăria. La începutul campaniei publice, am discutat cu preotul Matei Boilă în cadrul unui interviu despre piedicile pe care le-a întâmpinat în încercarea lui de a clarifica situaţia casei de la Bădăcin. Implicarea strănepotului lui Iuliu Maniu, a preotului Matei Boilă, în campania demarată în luna februarie 2015, cântăreşte mult pentru că el a fost veriga care a legat generaţia predecesorului său, Iuliu Maniu, de generaţia actuală care doreşte să cunoască adevărul factual al evenimentelor petrecute în trecutul nostru nu foarte îndepărtat. În, probabil, ultimul său interviu, preotul Boilă şi-a arătat susţinerea pentru această campanie, spunând: „Pentru mine, faptul că dvs. organizaţi acum o chetă pentru ajutorarea casei este un lucru pentru care eu vă felicit şi Dumnezeu să vă ajute şi să ne ajute ca să putem face cât de multe. […] Sigur, faptul că trebuie să vă ocupaţi cu strângerea asta ca să suplinim această lipsă criminală a statului român este un lucru merituos pentru dvs. Sper să reuşiţi, deşi vedeţi că există această duşmănie împotriva lor. În măsura în care pot şi cuvântul meu este ascultat, sigur că atâta spun şi eu: Faceţi tot posibilul, fiecare să sprijine, pentru că sprijină un lucru extraordinar!”.

Copiii cu handicap, un pretext fără acoperire

În acelaşi interviu, preotul Boilă a explicat cum a încercat el, alături de Corneliu Coposu, să pună în legalitate averea lui Maniu: „După 1989, când şi noi şi Corneliu Coposu, totuşi, am avut o oarecare influenţă, am încercat din toate puterile să repun în drept averea aceea, pe care Maniu a lăsat-o Episcopiei, ca să facem memorial din tot locul acela şi să facem ceea ce Maniu a vrut să facă din locul acela. Nu s-a putut nicidecum! Cu toate influenţele pe care le-am avut, gândiţi-vă că eu am fost senator, Coposu era preşedintele partidului care a fost, de fapt, la putere, nicicum nu s-a putut! N-au vrut, n-au vrut! Şi până în ziua de astăzi nu au dat terenul acela înapoi, pentru că era un pretext că este un loc pentru copiii cu handicap. Puteau foarte bine să aleagă orice alt loc, orice alt loc. Chiar noi atunci le-am oferit câteva spaţii. Puteau foarte bine, însă n-au vrut! Pentru că n-au vrut ca Maniu să aibă memoria aceasta pe care o merită. Motivul care a stat la baza acestei răzbunări pe Maniu, a fost, conform spuselor preotului Boilă, refuzul liderului politic de a face parte din masonerie. „Eu (I. Maniu – n.r.) nu pot, eu trebuie să fiu sincer şi de aceea refuz să fac parte din masonerie! Şi-atunci, ei s-au ridicat şi au spus: «Domnu` Maniu, faceţi un lucru greşit! Dumneavoastră aveaţi acum posibilitatea să conduceţi partea aceasta din lume. Veţi fi ultimul om şi de acum înainte nu veţi mai avea niciun fel de posibilitate de a conduce ţara». 60 de ani Maniu a fost terorizat de această interdicţie a lor. A fost urmărit, a fost lovit. Nu vă pot spune cum şi cât de mult! Şi nu numai atât. Şi după moarte. Nici averea lui de acolo nu poate urma, aşa cum era normal şi firesc, voinţa lui exprimată prin testament şi să fie patrimoniu, avere de ţară. Nu se poate din cauza asta! Şi este lovit! Asta v-am spus ca să ştiţi că asta este realitatea”.

Cu toate acestea, campania de strângere de fonduri pentru reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin continuă atât pentru a reabilita Casa lui Iuliu Maniu, cât şi pentru a-i reabilita memoria.