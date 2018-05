Donaţie de carte pentru copiii din Cehu Silvaniei

Asociația Curtea Veche, cu sprijinul Azomureș și Promat Comimpex, donează „Cărțile copilăriei” elevilor Școlii Gimnaziale „Andrei Mureșanu”, Şcolii Gimnaziale „Gyulaffy Laszlo” și Școlii Primare Ulciuc din comuna Cehu Silvaniei, cu scopul de a crește în comunitate nivelul de educație prin lectură. Acțiunea va avea loc marți, 29 mai 2018, la Casa de cultură din localitate, cu începere de la ora 12.00, și include, pe lângă donația de carte, și un moment de lectură interactivă oferit de Iulia Nițulescu, pornind de la cartea „Robinson Crusoe”.

Diana Bulimar, dublă campioană europeană la gimnastică artistică și una dintre cele mai tinere concurente la Exatlon, le va oferi copiilor prezenți la eveniment sfaturi și idei din experiența proprie despre importanța lecturii pentru dezvoltare personală, motivație și o carieră de succes.

„Ecourile pe care acest program le face deja în comunitățile rurale din România ne determină să rămânem partenerii Asociației Curtea Veche și în acest an. Am reușit să ajungem deja la câteva mii de copii care au avut șansa să fie martorii unor evenimente rare în comunitățile lor. Unii dintre ei au acum, pentru prima dată, o carte numai a lor și participă frecvent la un club de lectură organizat în școala lor. Sunt activități care pentru unii par banale, dar pentru comunitățile izolate din mediul rural reprezintă SPERANȚĂ. Am găsit deja tot mai multă deschidere și la partenerii noștri locali, distribuitorii îngrășămintelor Azomureș, un motiv în plus pentru care susținem programul național de lectură Cărțile Copilăriei”, a declarat Mihai Aniței, director general Azomureș.

„Trăind într-un orăşel de provincie şi, cunoscând realitatea economică şi socială a zonei, susținem iniţiativa Asociației Curtea Veche. Considerăm că lectura, cartea, reprezintă un bun material pe care ar trebui să şi-l permită mai ales copiii. Lectura primelor cărţi poate fi un punct de pornire în devenirea lor viitoare și este important ca aceștia să aibă acasă propriul lor volum”, a declarat Cristian Moldovan, director Promat Comimpex.