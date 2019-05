Domenii extinse pentru munca zilierilor

Guvernul a modificat din nou legea zilierilor şi a extins domeniile în care firmele pot folosi muncitori pe perioade scurte. În decembrie 2018 legea a fost modificată în aşa fel încât a redus considerabil domeniile de activitate în care puteau fi folosiţi zilierii. De la 1 mai însă, o Ordonanţă de Urgenţă permite munca zilierilor în 12 domenii de activitate. Aceştia vor putea munci în restaurante şi baruri, de exemplu.

Domeniile de activitate în care se pot angaja zilieri au fost din nou extinse , de la 1 mai, după ce în luna decembrie a anului trecut fuseseră limitate. Astfel, în loc de 3 domenii de activitate, în zona agricolă, avem acum 12 în care pot fi folosiţi zilierii.

Potrivit noului actul normativ, zilierii pot desfăşura pentru un beneficiar exclusiv activităţi necalificate, cu caracter ocazional, în următoarele domenii de activitate: activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor , publicitate , activităţi de interpretare artistică, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole , creşterea şi reproducţia animalelor, activităţi de catering pentru evenimente , în restaurante , baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor , activităţi de intreţinere peisagistică, activităţi în cadrul grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale.

Niciun zilier nu poate lucra pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia celor care prestează activităţi în domeniul agriculturii. În cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decat valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii. Zilierul va avea, potrivit noului act normativ, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Sarcina calculării, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea zilierilor revine beneficiarului de lucrări. În plus, în situaţia producerii unui accident de muncă sau în cazul apariţiei unei boli profesionale, beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.