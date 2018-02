Dezbatere privind locaţia Zilelor Zalăului

Consiliul Local al Municipiului Zalău a dezbătut în cadrul şedinţei privind adoptarea bugetului pe 2018 dacă rămân sau dacă vor fi mutate Zilele Zalăului din oraş

Consilierii locali ai Municipiului Zalău au dezbătut subiectul locaţiei în care ar urma să se desfăşoare sărbătoare Zilelor Zalăului în următori ani, discuţie ce a fost purtată săptămâna trecută în cadrul Şedinţei Ordinare a Consiliului Local Zalău privind adoptarea bugetului pentru anul în curs. Consilierul PNL, Otto Haler a fost de părere că actuala locaţie, cea din spatele Primăriei, este nepotrivită pentru a sărbători acest eveniment şi a propus ca variantă alternativă Platoul de Marmură, aflat în centrul oraşului. De asemenea, el au susţinut că locuitorii care ar fi deranjaţi de zgomot, şi-ar putea programa un concediu în acele două zile ale evenimentului. Au existat şi susţinători ai variantei de a muta Zilele Zalăului în Poienile Aghireşului pentru a evita poluarea fonică.

Primul care a luat cuvântul vizavi de această idee a fost consilierul PNŢCD, Dorel Labo, care a dat exemplul Festivalului Dansului Femeiesc din 1972 ce se desfăşura în afara oraşului, la Popasul Romanilor, sugerând posibilitatea de a le muta în afara oraşului, în Poienile Aghireşului, după ce vor fi finalizate lucrările ce se au în vedere. El a mai precizat că localitatea Aghireş se află la o distanţă mică faţă de Zalău, prin urmare, deplasarea acolo nu ar reprezenta un impediment pentru locuitorii oraşului.

La finalul dezbaterii a luat cuvântul primarul Municipiului Zalău, Ionel Ciunt care a adus completări pe marginea acestui subiect: „Că tot s-a vorbit de zilele Zalăului și de Poienile Aghireșului, investiția pe care o facem acolo nu are ca țintă neapărat mutarea Zilelor Zalăului acolo. Ținta pentru care facem investiția este crearea unei zone de picnic. Ne obligă legea să avem măcar o zonă de picnic, am promis și în campanie că o facem și o vom face și avem o hotărâre de Consiliu Local în acest sens. Legat de Zilele Zalăului, cei care aţi făcut campanie pentru Primărie, poate știți, am avut enorm de multe solicitări să le mutăm de pe Platou. Am promis că le mut, le-am mutat în spatele Primăriei, deocamdată. Dumneavoastră veți hotărî dacă le vom muta la Aghireș după ce terminăm investiția, dacă e mai bine acolo sau dacă e mai bine în oraș”, a conchis primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt.