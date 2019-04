Comuna Gâlgău a găzduit vineri, 29 martie, o masă rotundă sub sloganul “Dezbatere în satul tău: Parlamentul European vine la tine în comunitate”. Timp de aproape trei ore, 40 de liceeni, peste 100 de reprezentanți ai grupurilor de acțiune locală, ONG-uri locale, antreprenori, beneficiari de finanțări şi primari au dialogat cu europarlamentarul PNL Daniel Buda despre importanţa participării la vot la alegerile din 26 mai, dar și despre valorificarea potențialului agricol și implicarea tinerilor în dezvoltarea comunității.

“Să ne imaginăm ce ar însemna agricultura în România fără subvențiile agricole. Să ne imaginăm cum ar arăta comunitățile locale fără fondurile europene. Fondurile europene de la nivelul Sălajului sunt de 3 ori mai multe decât cele primite de la nivel național, aceasta fiind o situație valabilă pentru toate comunitățile din România. Astăzi, nu putem concepe existența noastră în afara UE. Timp de 8 ani de zile, am fost membru în Parlamentul României, iar timp de 4 ani, am condus Comisia Juridică. În ultimii 5 ani de zile, am fost membru în Parlamentul European. Am dorit să fac această trecere în revistă deoarece 85% din legislația care se adoptă în Parlamentul național este pregătită în Parlamentul European. Iată, de ce, este extrem de important ca în Parlamentul European să fie persoane care au experiență, care au expertiză pe domeniile lor de activitate astfel încât legislația să îmbrace nevoile României și ale diverselor sectoare. Aceste alegeri europarlamentare poate sunt cele mai importante alegeri de la momentul constituirii acestui proiect european, și anume UE”, a spus Daniel Buda în faţa celor prezenţi.

Europarlamentarul a ţinut să precizeze că fermierii români vor beneficia, în viitor, de plăţi directe mai mari decât în prezent.

“Prin eforturile pe care le-am depus împreună cu colegii mei din Grupul PPE, fermierii din România vor beneficia după 2020 de plăți directe mai mari comparativ cu această perioadă, cu toate că avem de-a face cu o tăiere bugetară semnificativă pe fondul Brexitului. În același timp, am reușit printr-un amendament pe care l-am depus la raportul privind Politica Agricolă Comună, ca persoanele care au peste 40 de ani și nu se mai încadrează în categoria Tineri Fermieri, să aibă posibilitatea de a accesa fonduri europene în limita la 100.000 de euro pentru a-și demara afaceri în agricultură. Mărturisesc că am avut în vedere, în primul rând cetățenii români stabiliți în străinătate, dar precizez că această măsură se va aplica în toate statele membre. Sunt peste 4,5 milioane de români în Diaspora, iar mulți dintre cei cu care am stat de vorbă mi-au mărturisit că ar dori să se întoarcă în țară să investească în agricultură, dar nu suficiente resurse materială. Iată că prin eforturile pe care le-am depus, românii stabiliți în afara granițelor României, se pot întoarce acasă”, spune europarlamentarul.

În ceea ce privește procesul de absorbție a fondurilor europene, România este codașa absorbției fondurilor europene, a mai menţionat Daniel Buda.

Un alt suiect abordat a fost asocierea şi importanţa acesteia pentru fermieri. “În ceea ce privește asocierea, toate statele din estul Europei au probleme cu această componentă. Dacă nu se vor asocia fermierii din România, nu vor putea să reziste pe piață. Avantajele economice nu sunt puține, fermierii au astfel posibilitatea să acceseze mai ușor fondurile europene, să negocieze un preț mai bun al produselor, să-și extindă producția, având acces la informație, inovație, la proiecte de colaborare în vederea înființării de noi ferme și dezvoltarea celor existente. O altă mare problemă pe care o are agricultura din România este dată de lipsa capacității de procesare. Este inadmisibil ca astăzi în România, noi să fim pricipala țară care exportă grâu, porumb, animale vii, dar să fim în același timp statul cu importuri masive de pâine congelată, de produse de panificație, mezeluri. Principala preocupare pe care o voi avea în noul mandat de europarlamentar pe care sper să îl obțin cu sprijinul cetățenilor români, este dezvoltarea sectorului agricol pe componenta de procesare a produsului brut din agricultură”, consideră europarlamentarul sălăjean.