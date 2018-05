Despre dragostea pentru Șimleu, într-o carte

O carte despre trăirile unui șimleuan în orașul natal va fi lansată sâmbătă, 26 mai, ora 17,00 la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Șimleu Silvaniei, un eveniment în cadrul căruia autoarea Lucia Bibarț va lectura poeme pentru cei prezenți și pentru cei interesați să găsească cuvintele potrivite care să surprindă atașamentul față de orașul de la poalele Măgurii.

„Ținând cont de faptul că, cu anumiți ani în urmă, am absolvit Liceul de Filologie la Șimleu Silvaniei (n.r. azi Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”), locul acesta a devenit pentru mine un loc de formare în viitoarea mea profesie, dar și de formare ca om, un loc al peregrinării gândului spre sentimentele adolescentine și spre niște tărâmuri pe care nu le încerci decât în perioada aceea a anilor acumulării, a transformărilor, neliniștilor, speranțelor, așa că m-am gândit că n-ar fi rău să mă întorc spre mirificul peisaj, da, e mirific într-adevăr, pentru că așa mi s-a arătat cu ani în urmă Șimleu Silvaniei, începând de la sonoritatea numelui și până la străzile care urcau și coborau într-un mod care pe mine m-a fascinat. Am decis să mă întorc în peisajul acela tocmai pentru că mi-e dor de tinerețe dintr-un raționament nostalgic și de regăsire a acelor sentimente, mai ales că de data aceasta sentimentele mele față de oraș și față de ceea ce am trăit eu atunci a căpătat conturul unor poeme ”, precizează autoarea Lucia Bibarț.