De sărbători, dăruieşte!

Pentru cei mai multi dintre noi, sarbatorile imbelsugate sunt un lucru firesc. Sunt insa oameni pentru care Craciunul este o zi ca oricare alta, cu griji fara de sfarsit. Parintii cu greu reusesc sa se descurce de la o zi la alta. Multi copii nu au nimic sub bradut, de Craciun, intrucat situatia materiala nu le permite parintilor sa le faca cadouri. Acestia incearca cu banii pe care ii au sa le asigure macar ceva bun de mancare de sarbatori, nu si un cadou, fie el cat de mic.

Organizatia Oraseneasca a Partidului Social Democrat Simleu Silvaniei, in mod organizat, a participat in data de 19 decembrie 2018 la un act caritabil in folosul celor 42 de copii de la Centrul de Servicii Sociale Multifunctional FILANTROPIA al Parohiei Ortodoxe Simleu Silvaniei. Acesti copii de la Complexul Social al Parohiei beneficiaza de un mediu adecvat pentru activitati de invatare, consiliere educationala, li se ofera sprijin pentru efectuarea temelor si acumularea tehnicilor de invatare cognitiva.

Generozitatea Organizatiei Orasanesti a PSD inseamna readucerea magiei sarbatorilor de iarna in viata acestor copii. Incercand sa reducem tristetea din ochii acestor copii isteti si muncitori, din solidaritate, am participat la un act caritabil.

Profitam de acest prilej pentru a ura tuturor cititorilor ziarului dumneavoastra, multa sanatate, fericire, bucurii si increderea intr-un viitor mai bun, mai prosper, asa cum ne dorim.

Sarbatori fericite ! La mulţi ani !

Organizatia Oraseneasca a Partidului Social Democrat Simleu Silvaniei