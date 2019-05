De la noi începe schimbarea

Miercuri, 8 mai 2019, 41 de cadre didactice pentru învățământul primar, au avut parte de o experiență inedită. Aflate la Casa Romană (Moigrad-Porolissum), la poalele marelui Castru Roman Porolissum, un grup de învățătoare ale Școlii „Mihai Eminescu” - Zalău, au propus colegilor un alt fel de Cerc Pedagogic: activități și jocuri de team-building. Scopul activității a fost de a exersa abilitățile de comunicare și cooperare în vederea dezvoltării tehnicilor și strategiilor eficiente pentru formarea spiritului de echipă la clasele primare. Atmosfera a fost una plăcută, încă de la început: participanții au fost întâmpinați în ținuta femeilor romane, cu pâine și sare.

Așadar, spiritul de echipă se formează și se dezvoltă atunci când membrii grupului se ghidează după câteva îndemnuri, asemeni sportivilor de succes:

- Muncește serios! Unul din lucrurile pe care le poți controla zilnic, este efortul depus. Când muncești mai mult, scoți ce e mai bun din tine și din echipa ta.

- Mai degrabă bine făcut decât bine spus! Acțiunile sunt mai grăitoare decât vorbele. Fii un exemplu prin ceea ce faci dacă vrei ca oamenii să asculte apoi ceea ce vrei să spui.

- Fii modest și insațiabil! Cheia succesului este să fii toată viața un învățăcel care muncește din greu pentru a progresa.

- Urmărește excelența! În fiecare zi este important să fii mai bun decât ai fost ieri și nu neapărat mai bun decât alții.

- Transmite o energie pozitivă! Ca membru al echipei îți poți controla nu doar efortul ci și atitudinea. Poți fi un microb sau o doză mare de vitamina C pentru echipa ta.

- Nu te plânge! Nu poți controla evenimentele care se întâmplă, dar poți controla modul în care reacționezi la ele.

- Fă-o pentru echipă nu pentru aplauze! Echipei tale nu-i pasă dacă tu ești un super-star, ci dacă ești un super-coechipier.

- Arată că ești devotat! Dacă vrei să fii un coechipier grozav, nu poți să vorbești doar despre cât de devotat ești. Trebuie să-ți demonstrezi devotamentul prin ceea ce faci.

- Nu te da bătut niciodată! Nu te schimba după cum bate vântul. Fii mai degrabă ca un copac cu rădăcini puternice, care nu se clintește, indiferent de ce se întâmplă în jurul lui.

- Asumă-ți responsabilitatea! Pentru ca echipa să-și asume responsabilitatea, trebuie mai întâi să ți-o asumi tu.

- Tratează-i pe toți cu respect! Într-o echipă, este important să respecți fiecare persoană pentru cine este, nu pentru ce face.

- Comunică! Comunicarea clădește încrederea.

- Creează legături! Poți fi cea mai deșteaptă persoană, dar dacă nu creezi legături, vei eșua ca membru al echipei.

- Fii mărinimos! Nu trebuie să fii minunat ca să ajuți, dar trebuie să ajuți ca să fii minunat.

- Arată că-ți pasă! Dacă le arăți coechipierilor că-ți pasă și lor le va păsa de tine.(„ Casca de protecție” – Jon Gordon)

Frumusețea acestei activități s-a datorat faptului că toate aceste îndemnuri au fost puse în practică de către cadrele didactice participante, prin intermediul jocului, motiv pentru care buna dispoziție, dinanismul, originalitatea și creativitatea au fost aspectele specifice ale acestei întâlniri.

Iată ce scrie una dintre colegele participante:

„A fost cel mai frumos cerc pedagogic la care am participat. Am retrăit vremurile strămoșilor noștri și ne-am întors în timpurile copilăriei,la jocuri și la veselie.Am ridicat vocea in speranța că vom fi auzite și se va ține seama de părerile noastre. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze cu liniște, pace și copii pe măsură dragostei noastre pentru profesia de dascăl.” (Elvira Hunyadi – Șc. Gimn. Mihai Eminescu – Zalău)

Prof. înv. primar Corina Crăciunaș

Prof. înv. primar Mirela Cimpoieș