De ce și el l-a dorit pe Mirel Rădoi

A fost alegerea Federatiei Romane de Fotbal pentru postul de selectioner dupa plecarea lui Cosmin Contra. Preşedintele Razvan Burleanul nu a vrut să comenteze de ce Rădoi a fost preferatul unor tehnicieni consacraţi precum Dan Petrescu, Gheorghe Hagi sau Cosmin Olăroiu.

"Membrii Comisiei Tehnice, cei ai Comitetului executiv, au considerat că Rădoi trebuie să fie varianta numărul 1. Personal, consider că este cel mai îndreptăţit să conducă acum naţionala şi să o califice la Euro 2020. Mirel Rădoi are experienţa de a ne califica, a dovedit-o în meciuri decisive. A demonstrat-o şi la Euro Under 21. A demonstrat în primul rând ca selecţioner - vedem la prima reprezentativă mulţi jucători pe care i-a pregătit deja, îi cunoaşte cel mai bine, este cea mai bună variantă pentru a trece de Islanda şi apoi de al doilea meci din playoff," a spus Burleanu (sursa:Digisport)B

Conducerea FRF speră astfel să evite o nouă ratare a unei campanii de calificare după mandatele lui Cristoph Daum şi Cosmin Contra - naţionala nu a fost prezentă la Mondialul din 2018, iar în Liga Naţiunilor s-a clasat după Serbia, într-o grupă din care au mai făcut parte Muntenegru şi Lituania. Preliminariile pentru Euro 2020 s-au încheiat lamentabil cu înfrângeri în faţa Suediei şi Spaniei.