Daria Negrean, singura elevă din Sălaj care a obținut media 10 la Evaluarea Naţională

La fel ca anul trecut, Sălajul are o singură medie de 10 la Evaluarea Naţională, obținută de eleva Liceului Sportiv „Avram Iancu” - Daria Negrean, şefă de promoţie. Acum, ea intră la liceu de pe prima poziţie, cu media generală 10.

Potrivit informaţiilor primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, peste 73 la sută dintre absolvenţi au reuşit să promoveze Evaluarea Naţională. Un singur absolvent, de la Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău, a reuşit să obţină media 10 la Evaluarea Naţională din acest an. Este vorba despre eleva Daria Negrean, de altfel şefă de promoţie la această unitate de învăţământ. Cât despre ceea ce se află în spatele acestui rezultat, Daria recunoaşte că ceea ce a contat în obţinerea acestei performanţe a fost ambiţia şi munca susţinută pe care a dovedit-o pe parcursul celor patru ani.

„Examenul mi s-a părut că a avut un nivel mediu. La limba şi literatura română subiectul a fost mai accesibil decât la matematică. În spatele acestui rezultat este foarte multă muncă, iar secretul e dorinţa şi credinţa în Dumnezeu. Acest rezultat este doar încununarea eforturilor mele şi sunt foarte mulţumită de rezultatul obţinut. Mi-am propus încă din clasa a V-a să obţin media 10 în toţi cei patru ani, lucru pe care l-am reuşit. Este foarte important să ştii să-ţi gestionezi timpul, cred că asta e cheia. În acest an, având examen, am alocat o bună parte din timpul meu pregătirii. Recunosc faptul că în clasa a VIII-a am apelat la îndrumări suplimentare şi consider că este important să ai încă un profesor care să te ajute, dar cel mai important este să ai un spirit autodidact şi fiecare elev să fie propriul său profesor, dar fără munca mea singură, nu aş fi reuşit”, a precizat Daria Negrean, eleva care a reuşit să obţină media 10 la Evaluarea Naţională.

Premiile nu i-au fost străine Dariei nici în gimnaziu. Ea a participat la toate competiţiile la care a fost provocată de profesorii săi, concursuri de la care s-a întors cu premii. „Cele mai importante premii au fost locul III obținut la Olimpiada judeţeană de matematică şi menţiune la Concursul interjudeţean de matematică Topan. Am primit de-a lungul anilor menţiuni la Olimpiada judeţeană de limba şi literatura română, la Olimpiada judeţeană de lingvistică, la Olimpiada de engleză şi la un concurs de chimie”, a completat Daria Negrean.

Întrucât are înclinaţii spre partea reală, Daria este decisă să se înscrie la clasa de matematică-informatică de la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău.

În Sălaj, sub 74 la sută dintre absolvenţi au promovat Evaluarea Naţională

Marți, 19 iunie 2018, s-au afişat rezultatele la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a. În județul Sălaj s-au înscris la acest examen 1.931 de candidaţi, din care 1.786 au fost prezenţi, 145 absenţi şi unul a fost eliminat. Promovabilitatea pe judeţ este, înainte de contestaţii, 73,11 la sută (față de 75,16 la sută în 2017), la nivel național înregistrându-se 73,5 la sută (față de 76,9 la sută în 2017). La proba scrisă de Limba şi literatura română, în județul Sălaj s-au înregistrat 21 note de 10, respectiv 79,17 la sută promovabilitate ( față de 81,48 la sută şi 14 note de 10 în 2017). Pe țară, promovabilitatea este de 83 la sută.

La proba scrisă de Limba şi literatura maternă promovabilitatea este de 96,21 la sută, absolvenții obținând 17 note de 10 (în 2017: 96,02 la sută și trei note de 10).

La Matematică promovabilitatea este de 61,16 la sută, absolvenții obținând 11 note de 10 (față de 64,52 la sută şi 28 note de 10 în 2017) Pe țară, la matematică promovabilitatea este de 61,3 la sută.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi publice în data de 23 iunie 2018.