Dacii și romanii se adună în curtea MJIAZ pentru Ștefania

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău (MJIAZ) organizează un eveniment caritabil cu strângere de fonduri pentru Ștefania, fetița de doar trei anișori care suferă de o formă de paralizie cerebrală și are nevoie de o intervenție chirurgicală în Statele Unite ale Americii. În acest sens, dacii și romanii de la MJIAZ se adună duminică, 17 iunie, începând cu ora 14,00, în curtea Muzeului Județean, unde vor avea loc o serie de activități interactive: tir cu arcul, face painting, antrenamente de luptă, jocuri antice, ateliere, momente muzicale, toate pentru a construi un moment de apropiere a publicului de această cauză și pentru a sprijini familia Ștefaniei. Evenimentul se organizează în contextul în care părinții Ștefaniei sunt membri voluntari ai Asociației „Amicii Muzeului” și au fost mereu implicați în activitățile organizate de MJIAZ.

„Muzeul nostru, în colaborare cu Asociația Amicii Muzeului, a decis să organizăm o acțiune cu scop caritabil în curtea Muzeului, un eveniment de suflet pentru că avem convingerea că trebuie să ne implicăm în aceste momente care pot să apară în viețile fiecăruia dintre noi. Dincolo de faptul că rezonăm emoțional cu asemenea cauze, mama și tatăl Ștefaniei sunt voluntari în Asociația Amicii Muzeului și au participat de-a lungul timpului la activitățile Asociației, activități ce promovează județul și Muzeul. Sigur că nu putem să rămânem indiferenți la momentul dificil prin care trece această familie și am hotătât să ne implicăm prin organizarea acestui eveniment caritabil. Am conceput evenimentul într-o manieră interactivă, așa cum suntem obișnuiți, ne vom întâlni să petrecem timp împreună și sigur, fiecare după posibilități, să susținem cauza acestei familii, sub mesajul «Toți pentru Ștefania». Mai mult decât atât, am făcut trimitere la profilul Asociației noastre «Dacii, romanii, noi toți pentru Ștefania”, precizează managerul MJIAZ, Corina Bejinariu.

Așadar, cei care doresc să contribuie financiar la costul realizării operației de care are nevoie Ștefania sunt invitați duminică, 17 iunie, în curtea MJIAZ pentru a fi alături de această cauză și pentru a face donații. De asemenea, donații se pot face și în conturile deschise special acestui scop, conturi ce pot fi găsite în afișul ce însoțește acest material.