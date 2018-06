Dacii și romanii s-au unit în curtea Muzeului Județean pentru Ștefania

Peste 200 de persoane au participat duminică, 17 iunie, la evenimentul caritabil organizat pentru Ștefania, fetița de doar trei anișori care suferă de o formă de paralizie cerebrală și are nevoie de o intervenție chirurgicală în Statele Unite ale Americii.

În cadrul acțiunii caritabile desfășurate în curtea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău (MJIAZ) au avut loc o serie de ateliere ca face-painting, scriere antică, tir cu arcul, atelier de țesut, antrenamente de luptă, jocuri antice și momente muzicale și de dans, toate pentru a construi un moment de apropiere și de sprijin pentru familia Ștefaniei. Evenimentul a fost organizat în contextul în care părinții Ștefaniei sunt membri voluntari ai Asociației „Amicii Muzeului” și au fost mereu implicați în activitățile organizate de instituția muzeală.

„Întotdeauna am considerat că Asociația «Amicii Muzeului» din Zalău este o mare familie, și la propriu, și la figurat, chiar dacă pe câmpul de bătălie suntem în tabere adverse, daci sau romani, la urma urmei toți suntem familiști și facem parte dintr-un grup care promovează valorile de patrimoniu. Ne-am gândit că această familie poate să ajute alte familii care se află în nevoie și care au probleme serioase, mai ales că familia respectivă a făcut parte din această asociație, iar noi am considerat că fiind membri putem să le dăm o mână de ajutor. În această idee, am venit cu mic cu mare, cu atelierele de reconstituire istorică și de educare a copiilor. Toate atelierele au fost active, toți cei prezenți au rezonat cu noi. Prin acest eveniement am vrut să arătăm, mai în glumă, mai în serios, că dacii și romanii nu sunt doar războinici, ci au și o latură umană”, a precizat președintele Asociației „Amicii Muzeului”, Dan Băcueț.