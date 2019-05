Cutremur in Salaj

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineata, la ora 09.00, in judetul Salaj, la o adancime de 10 kilometri. Cutremurul, simtit de o buna parte a populatiei, e confirmat de Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Acesta e cel mai puternic seism produs anul acesta in Romania.

Miscarea seismica a fost resimtita la Zalau, Simleu Silvaniei, Cehu Silvaniei si Jibou. Nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale.