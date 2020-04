Cum se încheie mediile

Ministerul Educaţiei a aprobat mai multe măsuri referitoare la felul în care vor fi reluate cursurile în acest an şcolar pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a, precum şi modul în care se vor încheia mediile.

Ministerul Educaţiei a anunţat că programa din semestrul al II-lea care nu a fost parcursă după data de 11 martie, când au fost suspendate cursurile, să fie abordată în anul școlar următor, după ghiduri metodologice elaborate de minister, pentru fiecare disciplină.

Elevii nu vor da teze în acest semestru, iar mediile vor fi încheiate cu minim două note. Pentru învăţământul primar, dacă elevul are cel puţin două calificative în semestrul al II-lea, situaţia poate fi încheiată, iar dacă nu, poate primi un calificativ în urma activităţii avute online. Dacă elevul nu a avut posibilitatea cursurilor online, calificativul va fi echivalent cu media elevului de pe semestrul I, iar dacă nu are niciunul, media anuală va fi cea a semestrului I.

În mod similar, la gimnaziu şi liceu, ca şi în învăţământul profesional şi postliceal, dacă elevul are două note pe semestrul ai II-lea, media se încheie cu acestea, iar dacă nu, se valorifică activitatea desfăşurată online. Dacă nu a putut participa la cursurile digitale şi nu are decât o notă, cea de-a doua va fi egală cu media primului semestru. Dacă elevul nu are nicio notă în acest semestru, media anuală devine media semestrului I.

În situaţia în care media primului semestru este mai mică de 5, profesorul va decide împreună cu elevul data la care acesta poate susţine o lucrare scrisă sau un proiect prin care să fie notat. Nota obţinută de la această evaluare devine media anuală.