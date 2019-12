Cum să reziste perfect o pagină web în perioadele cu vârfuri de trafic

Foarte multe website-uri, fie ele magazine online, ziare și reviste online, bloguri sau alte tipuri de proiecte web, au de-a lungul anului anumite perioade în care înregistrează pe timp limitat trafic mult mai mare decât în restul perioadelor. Unele astfel de vârfuri de trafic sunt ușor de anticipat (provocate chiar de website-ul în cauză sau de perioada în sine), altele apar în mod surprinzător, când pe website-urile respective există conținut relevant pentru categorii mari de utilizatori. Principalele probleme în astfel de situații: capacitatea soluției de găzduire web de a ține website-ul online permanent în astfel de momente, precum și de a păstra viteza de încărcare a paginilor web la un nivel cel puțin rezonabil.

Orice comerciant online a auzit cel puțin despre potențialul Black Friday, indiferent dacă a folosit sau nu această ocazie în planul de marketing și promovare. Soluțiile de hosting ale e-shop-urilor sunt testate la maximum cu această ocazie, mai ales dacă magazinele online respective anunță public ora de start a campaniilor. Pentru ca totul să nu se transforme într-un eșec, este nevoie de o bună estimare a nevoilor de găzduire web. Ideale sunt serverele dedicate sau cel puțin planurile de servere VPS (vezi aici un articol de comparatie intre cele 2 planuri), gata să asigure capacitatea necesară proiectelor cu resurse complexe și trafic ridicat.

În mod natural, există mai multe vârfuri de trafic pentru un proiect e-commerce. Cele existente în mod firesc, chiar și fără vreun efort din partea magazinului online, sunt perioada februarie - martie (cu Valentine`s Day și Dragobete, 1 și 8 martie) și perioadele care precep Sărbătorile de Paște și de Crăciun. În astfel de momente, consumatorii sunt mai interesați în a face cumpărături și evident traficul pe website este semnificativ mai ridicat. În functie de nișa magazinului online, pot exista și alte perioade: un e-shop specializat în jucării, cărți pentru copii sau îmbrăcăminte și încălțăminte pentru cei mici se va bucura de trafic ridicat și în preajma zilei de 1 iunie, de Ziua Copilului. Să nu uităm de traficul sezonier în cazul unor magazine precum cele cu echipamente de ski, respectiv sporturi de vară etc.

De fluctuații mari de trafic se pot lovi și furnizorii de servicii care își expun ofertele pe internet, inclusiv agenții de turism, website-uri ale firmelor de catering etc. O categorie aparte este cea a proiectelor de publishing, și aici putem include atât reviste și ziare online, cât și bloguri. Când anumite subiecte sunt de maxim interes în societate, la nivel general sau pe anumite nișe, se poate ajunge la trafic masiv pe termen scurt. Pot fi perioade cu alegeri, momente cu evenimente sportive de mare interes etc. În plus, unele website-uri pot asigura transmisiuni în direct sau alte proiecte speciale de conținut.

Cum să reziste perfect o pagină web în perioadele cu vârfuri de trafic? Neapărat trebuie să aibă servicii de hosting de înaltă performanță, cu uptime garantat la peste 99,9%, precum și suport tehnic non stop. De asemenea, este indicat să se lucreze cu o firmă de găzduire web profesionista, cu datacenter propriu, care poate oferi upgrade-uri rapide și diverse soluții tehnice de urgență la nevoie, când traficul ridicat nu trebuie să fie o problemă pentru website, ci doar un câștig!

