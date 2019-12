Cum poți să îți iei aportul de proteine neapelând la carne

Campania noastră de informare publică: Informarea tinerilor cu privire la consumul scăzut de proteină vegetală soia, dorește să aducă la cunoștință faptul că soia este considerată „planta de aur” a omenirii, „plantă minune” sau „planta viitorului”, nu numai pentru valoarea nutritivă importantă ci și pentru beneficiile aduse sănătatii omului.





Soia este cea mai economică sursă de proteine din întreaga lume, iar uleiul de soia este al doilea, cel mai consumat ulei vegetal, după uleiul de palmier. Ea are o cantitate nesemnificativă de grăsimi saturate, nu are colesterol și este bogată în acizi monosaturați și polisaturați. Este un aliment versatil bogat în proteine, disponibil sub multe forme: soia integrală, edamame, tofu, tempeh, pastă miso, lapte de soia și chipsuri de soia și poate fi consumat în multe feluri, inclusiv crude, fierte, încolțite, prăjite și coapte. Proteine vegetale: nuci, cereale integrale, legume: fasole uscată, linte, năut, mazăre și soia și alimente pe bază de proteine de soia, cum ar fi laptele de soia și alternative de carne pe bază de soia precum tofu, sunt sărace în grăsimi și fără colesterol, ceea ce poate juca un rol în reducerea riscului de boli de inimă și alte condiții medicale. Materialele campaniei au fost dezvoltate folosind ca sursă website-ul www.desprealimentatie.ro.





Lazar Fulga și Odobescu Magda,



Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării,