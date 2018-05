Crosul Rotary s-a desfășurat luni la Zalău

„Crosul Rotary” rămâne una dintre cele mai importante competiţii din judeţ rezervate tinerilor. Ediţia din acest an s-a desfășurat luni, 21 mai, pe Bulevardul Mihai Viteazu, pe segmentul cuprins între Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” si Casa de Cultură a Sindicatelor. Competiţia s-a desfăşurat pe trei categorii, atât la fete, cât şi la băieţi: clasele IV-V, clasele VI-VIII şi clasele IX-XII.

Președintele Clubului Rotary, Ioan Abrudan, ne-a declarat: ,,Este frumoasă traditia Clubului Rotary, aceea ca în fiecare an, în luna mai, să organizeze un cros adresat tinerilor din şcolile din Municipiul Zalău, iubitori de sport. Fiind un an extrem de important din perspectiva celei mai mari sărbatori a Românilor, mă refer la data de 1 Decembrie, am considerat de cuviință ca această ediție a crosului să fie sub egida Centenarului Marii Uniri şi am avut bucuria să ni se alăture în calitate de organizatori şi Primăria Municipiului Zalău. Cert este că încercăm să mobilizăm în jur de o mie de tineri care se antrenează în mișcarea sportivă si noi vrem să promovăm acest tip de activitate având în vedere faptul că sportul, mișcarea nu este altceva decât sănătate. Este o mișcare care aduce an de an un număr consiberabil de tineri”.