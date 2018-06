Criminalul Vasile Ardelean merge din nou la inchisoare pentru 11 ani

Unul dintre cei mai de temut criminali ai judetului Salaj va ajunge din nou dupa gratii. Vasile Ardelean, omul care a socat comunitatea in 2003, dupa ce si-a omorat si transat un prieten, a fost din nou condamnat. In putinul timp petrecut in libertate, acesta a incercat sa omoare inca un om. Vineri, magistratii Tribunalului Salaj l-au condamnat pentru fapta sa la 11 ani de inchisoare.

Judecatorii de la Tribunalul Salaj s-au pronuntat, in 22 iunie, in dosarul in care Vasile Ardelean a fost acuzat de tentativa de omor. Magistratii l-au condamnat pe acesta, fara acord de recunoastere a vinovatiei, la 7 ani si 8 luni inchisoare, sentinta la care se adauga si restul de pedeapsa ramasa neexecutata din sentinta penală pronuntata in 2003, atunci cand a comis o crima infioratoare, adica aproximativ 4 ani de zile.

Vasile Ardelean a ajuns din nou pe mana procurorilor dupa ce, in luna ianuarie a acestui an, a incercat sa il omoare, lovindu-l in cap cu ciocanul, pe proprietarul garsonierei in care statea cu chirie. Barbatul a scapat cu viata ca prin urechile acului, reusind sa il imobilizeze pe agresorul extrem de violent.

"Pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor calificat (...) condamna pe inculpatul A V,cu datele sale personale , la 7 ani si 8 luni inchisoare la care se adauga restul ramas neexecutat din sentinta penala nr.50 din 4.06.2003 a Tribunalului Salaj de 1311 zile si interzicerea drepturilor prevazute de art.66 alin 1 lit.a,b,d si n cp respectiv dreptul de a fi ales în autoritati publice sau orice alte functii publice ,dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a alege si de a fi ales si dreptul de a comunica cu partea vătămata P V sau cu membrii familiei acestuia pe timp de 2 ani de la data executarii pedepsei inchisorii. (...) Mentine în continuare masura arestarii preventive luată fata de inculpat (...) si obligă inculpatul la despagubiri civile catre partea civila în cuantum de 10.000 euro sau echivalentul în lei la data platii, reprezentând daune morale, la 379,26 lei despăgubiri civile către Spitatul Judetean de Urgenta Zalau, (...) la 800 lei cheltuieli judiciare catre stat", scrie in solutia pe scurt prezentata vineri, 22 iunie, de Tribunalul Salaj. Sentinta poate fi atacata in termen de zece zile de la comunicare.