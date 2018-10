Creşte numărul firmelor din Sălaj care îşi suspendă activitatea

Numărul total al firmelor sălăjene care şi-au suspendat activitatea a crescut în primele opt luni ale acestui an cu 35,98 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Potrivit statisticilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în Sălaj şi-au suspendat activitatea 223 de firme în perioada 1 ianuarie - 31 august 2018, în timp ce în 2017, în aceeaşi perioadă, s-au înregistrat 164 de suspendări. În luna august 2018 şi-au suspendat activitatea 26 de firme.

La nivel naţional, comparativ cu anul trecut, cele mai semnificative creşteri ale numărului de firme care şi-au suspendat activitatea au fost înregistrate în judeţele Botoşani (plus 49,02 la sută ), Buzău (plus 43,86 la sută) şi Mehedinţi (plus 43,4 la sută).

Tot o creştere se înregistrează în 2018 şi la capitolul radieri de societăţi comerciale. În perioada 1 ianuarie - 31 august s-au radiat 738 de firme, cu 20,98 la sută mai mult decât anul trecut în acelaşi interval de timp, când s-au înregistrat 610 radieri. În august 2018 au fost radiate 100 de firme.

Scade şi numărul celor care vor să devină patroni

A scăzut, în Sălaj, şi numărul firmelor nou înfiinţate. Statisticile de la Registrul Comerţului privind înmatriculările de persoane fizice şi juridice (SRL, SA, II, IF, CA, PFA) arată că în perioada 1 ianuarie-31 august 2018 au fost înfiinţate în judeţ 1.175 de firme, din care 555 sunt SRL-uri. Anul trecut, în aceeaşi perioadă, s-au înmatriculat 1.251 de firme, adică mai mult cu 6,08 la sută. În luna august 2018 s-au înmatriculat 184 de persoane fizice şi juridice, 65 fiind SRL.