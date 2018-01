Crește costul standard per elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar

Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2018, crește de la 3.740 lei/an la 4.413 lei, potrivit unei hotărâri adoptate în ultima ședința din 2017 a Guvernului.

Finanțarea de bază a unei unități de învățământ preuniversitar rezultă din multiplicarea costului standard per elev/preșcolar cu coeficienți specifici unității de învățământ preuniversitar și cu numărul de elevi.

Costul standard per elev/preșcolar se aplică pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora.

De asemenea, pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru fiecare elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” crește de la 330 de lei la 355 de lei.

Majorarea costului standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, precum și pentru învățământul profesional, are loc în condițiile creșterii salariilor în sistemul de învățământ.

Unitățile de învățământ particular și confesional acreditat care primesc finanțare de bază pentru elevii și preșcolarii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional care au fost acreditate pentru niveluri/filiere/profiluri, în anul școlar 2017-2018, beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2018-2019.