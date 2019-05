Craiova - FCSB 0-2

Roș-albaștrii au prins aripi după ce s-au impus pentru a treia oară la rând în fața Craiovei. Teja și compania nici nu se gândesc să renunțe la lupta pentru titlu. Cu toate că oltenii au avut o mulțime de ocazii, antrenorul de la FCSB crede că echipa sa și-a dominat adversarul.

„Normal că ne mulţumeşte acest rezultat, îmi felicit jucătorii pentru cum am jucat azi. Am fost peste o echipă care vrea să se bată în cupele europene. Am fost peste ei tactic, mai avem două finale pe care trebuie să le câştigăm şi mergem până la capăt”, a spus Teja la final.

Harlem Gnohere s-a accidentat încă din primul sfert de oră al meciului, însă pe Teja nu l-a deranjat din punct de vedere tactic. Golgheterul roș-albaștrilor a fost înlocuit de Hora, care a trimis un singur șut pe poartă, dar a fost la un pas de gol.

„Nu mi-a dat planurile peste cap accidentarea lui Gnohere. Hora a intrat foarte bine, extrem de determinat. Eu mă bucur că atunci când apelăm la oamenii de pe bancă intră foarte bine şi schimbă jocul. Am spus că nu există titulari şi rezerve, există doar inspiraţia mea de moment. (...) Nu ştiu dacă Gnohere va fi recuperat până la următorul meci. Mâine va face un control, deocamdată e prea devreme să dăm un verdict”, a precizat Teja.

Dennis Man a fost aproape de gol de mai multe ori și l-a exasperat pe Mihai Teja, cu toate că, în cele din urmă, a marcat și a stabilit scorul final. „Man trebuia să dea gol mai devreme, să stăm şi noi liniştiţi pe bancă. Până la urmă, bine că a marcat, sunt foarte fericit pentru cele trei puncte”, a punctat Teja.

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în confruntările cu Universitatea Craiova din Liga 1.