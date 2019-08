Controale ITM în domeniul confecţiilor

Unităţile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte au fost luate la verificat de inspectorii de la ITM. Nouă agenţi economici au fost verificaţi şi au fost descoperite o serie de nereguli.

In perioada 08-12 iulie, Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si in domeniul securitatii si sanatatii in munca la unitatile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confectii, pielarie si incaltaminte.

Campania a fost motivată de faptul că mai mulţi agenţi economici nu respectă dispozitiile legale privitoare la timpul de munca si timpul de odihna. Aceste aspecte afectează negativ salariaţii, în sensul că aceştia nu beneficiaza de timpul fizic necesar pentru refacerea capacitatii de munca, nu mai dau randament, scad performantele profesionale. Lucratorii din aceste domenii sunt expusi la o gama larga de riscuri de accidentare si imbolnavire la locul de munca din cauza manipularii unor obiecte grele; lucrul la temperaturi ridicate sau scazute; risc de taiere si lovire; activitati repetitive; perioade lungi in care angajatii stau in picioare; risc de electrocutare; ventilatie insuficienta; echipamente de munca incorect utilizate.

In cadrul campaniei au fost controlati 9 agenti economici sălăjeni. In domeniul securitatii si sanatatii in muncaă, deficienţele constatate se referă la neasigurarea tuturor semnalizarilor de securitate sau de sanatate la locul de munca ; lipsa controlului medical periodic a lucratorilor, precum şi lipsa unor lucrători desemnati care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor.

In domeniul relatiilor de munca, inspectorii ITM au constatat neevidentierea in foile de pontaj a orei de inceput si a celei de sfarsit a programului de lucru, neevidentierea in foile de pontaj a orelor lucrate sambata, neacordarea sporului de week-end, nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de munca, respectiv inregistrari eronate.

Pentru toate aceste deficiențe au fost dispuse măsuri cu termene de remediere.