Consultări la Cotroceni

Preşedintele României devine zilele acestea principalul protagonist al scenei politice, prin prerogativele constituţionale pe care le are în desemnarea noului premier.

În noua criză internă din PSD, preşedintele Iohannis nu a intervenit şi nu s-a pronunţat până în momentul în care i-a parvenit oficial demisia premierului Mihai Tudose.

„Premierul Tudose mi-a înaintat demisia și am acceptat-o. Această situație în care s-a ajuns mă nemulțumește profund și este o situație care mă îngrijorează. Iată că, la un an de la alegeri, în primul an de după alegeri, avem deja două guverne PSD eșuate. Acum, evident că este nevoie de un guvern, pentru a scurta cât se poate de mult situația de incertitudine. Eu vreau să avem o procedură rapidă, care va duce la stabilirea unui nou guvern, fiindcă această nesiguranță politică nu trebuie să degenereze în instabilitate politică și, mult mai important, vreau să previn posibile urmări economice negative ale acestei crize generate iarăși în interiorul PSD. După demisia Premierului Tudose, l-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea guvernului, iar pentru a avea o procedură cât se poate de rapidă, și cât ține de mine, am decis să convoc consultări cu partidele parlamentare pentru mâine. Voi trimite chiar acum invitațiile de participare la consultări”, a fost declaraţia oficială a preşedintelui Klaus Iohannis.

De remarcat că propunerea de premier interimar venită de la PSD nu a fost Mihai Fifor, ci vicepremierul Paul Stănescu.

Administraţia Prezidenţială a comunicat agenda consultărilor care vor avea loc astăzi cu partidele politice parlamentare. Consultările încep la ora 12,00 cu Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE); la ora 13,00: consultări cu Partidul Naţional Liberal (PNL); la ora 14,00: consultări cu Uniunea Salvați România (USR); la ora 14,30: consultări cu Partidul Mișcarea Populară (PMP); la ora 15,00: consultări cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR); la ora 15,30: consultări cu Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.