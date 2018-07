Consilierii de probaţiune sunt în grevă generală

Consilierii de probaţiune din Sălaj au intrat ieri dimineaţă în grevă generală, alături de colegii lor din mai multe judeţe din ţară. Principalele nemulţumiri ale acestora sunt legate de volumul mare de muncă, de subfinanţarea acestui sector, dar și de salariile al căror cuantum e departe de cel al colegilor lor din alte instituţii subordonate Ministerului Justiţiei. Greva generală continuă.

„Este vorba despre o nemulţumire si o îngrijorare faţă de subfinanţarea sistemului în general, există probleme de ordin administrativ, nu avem spaţii sau acestea sunt insuficiente ori improprii, nu avem aparat administrativ. (…) Este un sistem format din oameni tineri, cu o medie de vârstă de 40 de ani, am fost însufleţiţi tot timpul şi am lucrat cu drag. Dar observăm că se produce o demotivare a personalului de probaţiune prin faptul că exact oamenii care ne conduc nu ne înţeleg, nu ne acordă drepturile şi nu ne sunt solidari. De aici apare reacţia aceasta atât de amplă. Din resurse personale am cumpărat rechizite, am cumpărat toner pentru imprimantă, am plătit benzină. Ce a culminat acum e faptul că tuturor celorlalte categorii din sistemul de justiţie li s-au acordat anumite drepturi, mai puţin nouă” spune şeful Serviciului de Probaţiune Sălaj.

Volum de muncă mare, pe bani puţini

La nivelul judeţului Sălaj organigrama prevede nouă posturi de consilieri, din care sunt ocupate în prezent opt. Volumul de muncă este unul foarte mare, iar condiţiiile în care îşi desfăşoară aceştia activitatea lasă de dorit, spune şeful Serviciului de Probaţiune. De la începutul anului, consilierii de probaţiune au avut în lucru peste 1.200 de dosare, ceea ce înseamnă 150 de cazuri pentru fiecare consilier în parte. De menţionat că beneficiarii serviciilor consilierilor de probaţiune sunt infractori şi foşti infractori, mai mult sau mai puţin periculoşi.

Un consilier de probaţiune debutant încasează, lunar, un salariu de aproximativ 1.500 de lei. Debutant este considerat şi unul care munceşte de peste cinci ani în sistem, am aflat de la şeful Serviciului de Probaţiune Sălaj. Dana Oros spune că aceşti consilieri nu beneficiază de multe dintre facilităţile de care se bucură alţi angajaţi din sistemul de justiţie. De exemplu, nu beneficiază de decontarea chiriei. Este cazul a doi dintre consilierii de probaţiune din Sălaj, originari din alte judeţe.

„Opinia publică s-ar putea să fie mai aspră şi să judece protestul nostru. Raportarea noastră se face la faptul ca inclusiv aprozii şi şoferii, care au un nivel de pregătire la nivel de liceu, beneficiază de aceste drepturi pe care noi nu le avem. Nu vrem să spunem că munca lor e lipsită de importanţă, dar considerăm că şi noi le-am merita, pentru că suntem singurii discriminaţi în momentul de faţă”, spune şeful Serviciului de Probaţiune Sălaj.

Negocieri fără rezultate concrete

O discuţie între reprezentanţi ai consilierilor de probaţiune din ţară şi ai Ministerului Justiţiei a avut loc miercuri, însă fără niciun rezultat. Din această cauză, joi dimineaţă, consilierii de probaţiune sălăjeni au intrat în grevă generală. „Legea prevede că o treime din activităţile curente să le ducem la îndeplinire. Urgenţele le ducem la îndeplinire, dacă avem întrevederi prestabilite cu beneficiarii le-am onorat, cu toate că suntem în grevă generală. Noi astăzi (ieri, n.red.) nu suntem plătiţi, dar am făcut acest lucru pentru public, pentru că înţelegem că publicul nu trebuie să aibă de suferit. Astăzi (ieri, n.red.) suntem în grevă și suntem convinşi că şi mâine (vineri, n.red.) va fi aşa”, spunea, ieri, Dana Oros.

Serviciul de Probaţiune Sălaj este, de fapt, o echipă multidisciplinară care include psihologi, sociologi, jurişti, asistenţi sociali. Rolul lor principal este acela de a reabilita infractorii, de a diminua riscul de recidivă şi de a menţine, practic, starea de siguranţă în comunitate.